Ruperto Costa, al expatrón de Cambados: "Nosotros no cobramos dietas en comilonas"

El patrón mayor de Cambados, Ruperto Costa, ha salido al paso de las declaraciones realizadas por su antecesor en el cargo, Benito González, tras la sentencia más reciente del barco "Tragove".

Costa insiste en que durante el proceso judicial de la embarcación, tanto él como otros compañeros suyos en el actual cabildo actuaron siempre pensando en lo mejor para la cofradía, y en que ahora que están al frente de la organización se han tomado muy en serio la gestión económica, pues quieren ser muy escrupulosos con el dinero de los socios.

"La gestión económica no ha parado de mejorar en estos últimos años. Uno de nuestros objetivos es el saneamiento económico de la cofradía. Ahora, por ejemplo, se han dejado de cobrar dietas en comilonas a cuenta de la cofradía".

"Los que mandaban hasta hace unos años en la cofradía la gobernaban como si fuese su cortijo particular", añade.

El actual presidente del pósito niega la acusación de González de haber estado en el origen de las denuncias por el supuesto sobrecoste de la "Tragove", que han estado a punto de costarle a la entidad de pescadores más de 100.000 euros. Sobre esto, alega que la primera denuncia se interpuso ante un organismo de la Unión Europea encargado de supervisar las subvenciones concedidas en proyectos europeos, y que salió de un periodista de una plataforma de información pesquera.

En una fase posterior, González fue denunciado por la vía penal por un supuesto fraude, pues se le acusaba de haber inflado el precio de la "Tragove" en connivencia con el astillero, para cobrar una subvención mayor, aunque en los juzgados el caso se ha archivado al no apreciar delito. Es en esa fase en la que en efecto figura Ruperto Costa en la acusación particular, al igual que el presidente de los mariscadores a flote, Carlos Martínez. No obstante, en el momento en el que ambos llegaron a los órganos de gobierno del pósito han tenido que defender la postura contraria, pues la Xunta de Galicia quería obligar a la cofradía a devolverles más de 100.000 euros por ese supuesto sobreprecio. "Nosotros estamos empeñados en velar por los intereses de la cofradía, y en este último juicio lo que tocaba era intentar salvar los muebles de la cofradía", argumentó.

Además, le devolvió el dardo envenenado a González. "Quien denunció fue él, a dos socios solo por levantar la mano y expresar su opinión en una asamblea".

La grúa parada

El expatrón acusaba a la actual dirección del pósito de sacrificar los servicios que antes disfrutar los socios en aras del ahorro. Y mencionaba una grúa utilizada por los armadores para varar embarcaciones de pequeño porte. Sobre esto, Costa le replica que "eso es demagogia pura". "Ese servicio lo estaba usando muy poca gente, y hay otros astilleros que lo ofrecen. Los servicios originan un lastre, y esa grúa nos estaba dando 5.000 euros de pérdida anuales". Según él, se intentó ceder la explotación a un particular, pero tras dos meses de prueba, el empresario decidió dejar el negocio, "porque no daba". Además, señala que una embarcación sufrió daños durante una maniobra con la pluma, lo que ha llevado a la cofradía a verse inmersa en un pleito. Por todo ello, pide a González que "acepte los resultados de las urnas", y que sea respetuoso "con los miembros de los órganos de gobierno".