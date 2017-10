Lamentan la "incompetencia" del PP meco

En el gobierno de O Grove lamentan la "incompetencia" del PP, "que no sabe por dónde anda y se dedica a hacer política basura basada en la mentira". El alcalde, José Cacabelos, arremete contra los conservadores de Beatriz Castro después de que estos denunciaran la política de contrataciones de personal llevada a cabo por el ejecutivo en la Festa do Marisco. "Esas críticas no son lógicas cuando comienza la fiesta, ya que solo contribuyen a ensuciar su imagen, pero es que, además en el PP mienten y tratan de manipular, ya que tanto yo como la concejala Emma Torres nos reunimos con todos los trabajadores de la fiesta y les informamos personalmente de las condiciones de trabajo y de su contrato, del que además se entregó copia a cada uno", espeta Cacabelos.

De este modo rechaza "las políticas artificiales de un PP que sigue perdido" y a cuyos representantes reclama "que se informen mínimamente antes de hablar y criticar para así convertirse en un grupo que de verdad haga una oposición constructiva, ya que lo que están haciendo ahora es algo que los vecinos no se merecen".

Cacabelos incluso sostiene que los populares actúan "con ignorancia" y les detalla que para trabajar en la fiesta "hay contratos de limpieza, para atender las cajas, de cocineros y otros muchos porque se desempeñan múltiples actividades".