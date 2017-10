La Festa do Marisco marida las buenas viandas con la mejor música

De Vacas pone el listón muy alto en la primera jornada. La relación de conciertos incluye todo tipo de estilos. Se ofrece la posibilidad de escuchar buena música, gratis y sin salir del recinto ferial.

La Festa do Marisco de O Grove no solo pasa por dar bien de comer, sino también por organizar buenos conciertos. Y lo sucedido anoche, con De Vacas y Cinco en Zocas, es solo un anticipio.

El cartel musical de la Festa do Marisco incluye a grupos locales Os Firrás, A Banda do Sequío y Fla-Meco, que actuarán los días 8, 9 y 10 de octubre, respectivamente, pero también The Funkles y sus versiones de The Beatles aderezadas con una pincelada de funk y soul y la formación @ de Viño.

Tras el espectácuclo ofrecido por De Vacas, que conquistó al númeroso público presente "a golpe de jueves", esta noche actúan el madrileño Juan Manuel Montilla Macarrón, artísticamente conocido como El Langui, y el mallorquín Rels-B, con su música trap, mientras que mañana lo harán la banda de indie pop Luna, Los Enemigos (un grupo formado en 1985 en Madrid que durante dos décadas fue uno de los más importantes del rock en español) y el dúo integrado por Tábata Pardo y Fran Meneses, conocido como Fuckaine.

Morcheeba

Otras citas destacadas del cartel musical de la Festa do Marisco son las del día 11, cuando se espera a Mikel Erentxun, el cantautor español conocido por ser el vocalista de Duncan Dhu; el 13, con el grupo de pop-rock indie valenciano La Habitación Roja y la banda catalana Delafé; y el 14 de octubre, cuando actuarán los británicos Morcheeba, que hacen trip hop, blues y pop, acompañados de la formación estadounidense de indie pop The Pains of Being Pure at Heart.

La orquesta Panorama es otra de las formaciones destacadas, en este caso con un concierto el domingo.