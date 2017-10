La ausencia de Villanueva rebaja la tensión en la asamblea de Carril

La ausencia del patrón mayor, José Luis Villanueva, en la asamblea de mariscadoras de Carril que se celebró ayer en el centro social de Bamio, rebajó notablemente la tensión vivida en los últimos días en el seno de esa Cofradía. Es cierto que hubo alguna discusión subida de tono y posiciones enfrentadas, e incluso, una sensación de tensión en el ambiente, pero nada que ver con la situación que se vivió la pasada semana, cuando varias personas acabaron en urgencias, denuncias cruzadas por agresión entre los asistentes y una patrulla de la Policía Nacional interviniendo para calmar los ánimos.

El inicio de la asamblea no apuntaba precisamente a que el clima se rebajase. Esta comenzó con la lectura del acta anterior, y ahí, saltaron algunas chispas por la forma en la que estaba redactada. Una gran parte de los participantes en ola reunión se opuso al texto y no dudó en señalar que no reflejaba, de manera correcta lo ocurrido esa jornada. Las discrepancias se reflejaron a la hora de votar, ya que el acta fue rechazada tras recibir tan solo cuatro votos de apoyo, no sin antes ver como alguna de las mariscadoras abandonaba el centro social con un visible enfado en su cara.

El resto de la asamblea transcurrió con relativa normalidad. Durante tres horas se debatió sobre los planes de explotación, como el uso voluntario de la horquilla o las cuotas de semilla, puntos que acabaron recibiendo el apoyo de una gran parte de los participantes, más de medio centenar de mariscadoras. No en vano, la asamblea servía para definir cual es la hoja de ruta de las mariscadoras para el próximo año, así como la reclamación de zonas de explotación y de siembra en varios puntos.

La tensión estuvo cerca de regresar cuando las mariscadoras más críticas descubrieron que estaban siendo grabadas y en el punto sobre la concesión, por parte de la Consellería de Mar, de una subvención de 16.000 euros, que fue rechazada por el actual cabildo al considerarla ilegal, una circunstancia de la que discrepa el sector crítico de la Cofradía de Carril. Estas volvieron a abandonar la asamblea, tras levantar la sesión el presidente, asegurando que no se les está dando la información adecuada de todo lo que ocurre en el pósito.

Este es el motivo por el que las mariscadoras reclamaron días antes a la Consellería do Mar que mediase y les ofreciese asesoramiento en la asamblea de ayer, aunque finalmente, no participó ningún técnico de la administración.