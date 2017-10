Los grupos 5 en Zocas y De Vacas abren esta noche el programa de conciertos

A Banda do Sequío en la Festa do Marisco del año pasado. // Muñiz

No solo de marisco viven los asistentes a la fiesta que se celebra en O Grove entre hoy y el día 15. El Concello diseñó un interesante cartel de actuaciones musicales que arranca esta noche con el concierto de los grupos 5 en Zocas y De Vacas.

Mañana será el turno del madrileño Juan Manuel Montilla Macarrón, artísticamente conocido como El Langui, y del mallorquín Rels-B con su música trap, mientras que el sábado será el turno de la banda de indie pop Luna; de Los Enemigos, un grupo formado en 1985 en Madrid que durante dos décadas fue uno de los más importantes del rock en español; y del dúo Fuckaine, integrado por Tábata Pardo y Fran Meneses.

Ya para el día 11 se reserva el concierto de Mikel Erentxun, exvocalista de Duncan Dhu; el 13 actuará el grupo de pop-rock indie valenciano La Habitación Roja, junto con la banda catalana Delafé; y el día 14 lo harán los británicos Morcheeba, acompañados de la formación estadounidense de indie pop The Pains of Being Pure at Heart.

Además el Día del Pilar contará con la presencia sobre el escenario de The Funkles, con versiones de The Beatles aderezadas con una pincelada de funk y soul, y la formación @ de Viño.

Junto a estas actuaciones hay que destacar la presencia de la orquesta Panorama, que junto al grupo local Os Firrás amenizará la velada del día 8.

A Banda do Sequío y Fla-Meco actuarán los días 9 y 10, respectivamente, completándose así un cartel en el que aparecen otras muchas formaciones folclóricas y charangas.