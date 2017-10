O Castro crea una unidad de voluntariado para la atención a personas mayores

O Castro de Baión nació hace más de un cuarto de siglo con la intención de dinamizar la vida social y cultural en una de las parroquias más rurales de Vilanova. La entidad lo consiguió de inmediato, con todo tipo de iniciativa y actividades que implicaron a los vecinos de esa parroquia, e incluso, de otros puntos del municipio y municipios vecinos a sumarse a ellos.

Sin embargo, la entidad que preside José Castro, decidió que había que dar un paso más en sus actividades, surgiendo así una sección dedicada al voluntariado, a ayudar a todos aquellos que lo necesitasen. Este paso se dio oficialmente en el año 2010, con el convenio que la entidad firmó con Unicef, convirtiéndose en el único colectivo de estas características que participa con esta entidad de ámbito internacional.

Dentro de esas actividades surgió la iniciativa que se va a poner en marcha el próximo 23 de octubre, una unidad de voluntariado para la atención a personas mayores. Será una iniciativa próxima a lo que supone un centro de día en el que varios voluntarios participarán en todo tipo de actividades con las personas que se inscriban en ella. En principio, el número máximo de mayores participantes será de 15, aunque no se descarta que pueda ampliarse en el futuro.

Los requisitos que deben cumplir las personas que se inscriban antes del día 13 de este mes es ser mayores de 65 años, no ser dependiente y no tener graves problemas de movilidad y medicación que le impida participar en las actividades. Las personas que resulten elegidas para integrarse en la iniciativa tendrán transporte totalmente gratuito a la sede de O Carballo, ya que los voluntarios de Protección Civil de Vilanova no han dudado en sumarse aportando la posibilidad de desplazar a las personas mayores hasta el lugar de lunes a viernes y entre las 16.00 y las 19.00 horas.

José Sabarís, presidente de la entidad, apuntaba que "creemos que el voluntariado es indispensable como solución a la situación en la que se encuentran muchas personas mayores en las zonas rurales", residiendo solos y sin actividades adecuadas para ellos.

Sabarís hace un llamamiento a que todo aquel que quiera colaborar con la puesta en marcha de esta iniciativa "tiene las puertas abiertas, ya que sería sumamente interesante contar con un buen número de voluntarios. La unidad comenzará tan solo con "15 personas, y aunque tenemos que ir adaptando el programa; se trata de algo pionero en Galicia por eso este número es el más aceptable, pero creemos que, sobre la marcha, puede llegar a ampliarse".

En la casa de O Carballo se van a poner en marcha todo tipo de actividades, que irán desde cursillos de memoria hasta hábitos de vida saludable, pasando por autoestima y otras acciones tendentes a mejorar la calidad de vida de los vecinos que participan en el proyecto del centro de atención a personas mayores. Estas personas no solo serán atendidas por voluntarios, sino que también van a colaborar especialistas en diferentes temas, además de prestar apoyo por parte de la psicóloga y la asistenta social del Concello de Vilanova.

El alcalde del municipio, Gonzalo Durán, reconocía que "el Concello se ha sumado de manera activa, porque es nuestra obligación colaborar con este tipo de proyectos; en el siglo XXI estamos viviendo un regreso al Renacimiento, época en la que el hombre era el centro del universo, solo que ahora, la intención de estos programas es mejorar la calidad de vida de la gente".

Aunque los voluntarios con los que se cuenta en la actualidad pertenecen a la asociación, lo cierto es que O Castro está dispuesto a abrir las puertas a todos aquellos que quieran colaborar.