Aragunde acusa al cuatripartito de querer "enchufar" en el Concello al jefe de la Policía

El portavoz del Partido Popular de Cambados, Luis Aragunde, acusó ayer al grupo de gobierno de la localidad de intentar "enchufar" en el Ayuntamiento al jefe de la Policía Local, que llegó hace año y medio a la localidad en comisión de servicios para cubrir la vacante del ourensano Maximino Cid Ferro.

Según él, el Concello va a sacar la plaza mediante el sistema de concurso-oposición para que el sustituto de Cid pueda quedarse en Cambados como funcionario. La alcaldesa, Fátima Abal, le replicó ayer mismo que la acusación de "enchufismo" es falsa, y que podrán presentarse al procedimiento oficiales de toda Galicia.

Cid Ferro es quien ganó en su día la oposición a sargento de la Policía de Cambados, pero su deseo es trabajar en su ciudad natal, Ourense, por lo que todos los años solicita una comisión de servicios, que se le renueva. Por ello, apenas permanece unas semanas anuales en la Vila do Albariño.

Esta situación de interinidad provocó en su día un grave vacío de poder en la policía municipal, hasta el extremo de que un par de agentes capitanearon por su cuenta una pugna sindical con el entonces alcalde, Luis Aragunde, que sufrieron en sus carnes los vecinos mediante una sangría de multas.

La actual alcaldesa, Fátima Abal, ha intentado corregir el rumbo de la situación, y contrató los servicios de un oficial de Nigrán. Éste se puso al mando de la policía, hasta que este verano regresó a Cambados Cid Ferro. Ahora, el ourensano también se marcha, y al jefe provisional también se le agotará pronto el tiempo de comisión de servicios que había pedido.

Se da la circunstancia, además, de que el cabo lleva una temporada larga de baja médica, por lo que el fantasma del vacío de poder vuelve a cernirse sobre Cambados. Sea por ello, o por otra razón, lo que pretende hacer ahora el cuatripartito es cubrir el puesto de segundo mando mediante un concurso de oposición por movilidad.

En opinión de Aragunde, no hay nada loable en las intenciones del cuatripartito, sino todo lo contrario. "Es un intento de enchufismo para que ocupe la nueva plaza el jefe de la Policía Local". Añade que lo que pretende la alcaldesa "es meter a un amigo en el Ayuntamiento por la puerta de atrás", y censura ese supuesto objetivo. "Puede entenderse que un gobierno nuevo se rodee de personal de su confianza, que trabaja como a ellos les gusta, pero no que se enchufe a nadie como oficial por la puerta de atrás".

También manifestó que se le ve a menudo "haciendo de escolta y chófer" de la alcaldesa, e instó a Cambados a sumarse a un convenio firmado entre la federación de municipios (Fegamp) y la Xunta para cubrirlas vacantes de las plantillas de la Policía Local a través de la Academia Galega de Seguridade, como hace Vilagarcía. El convenio aún no está en vigor, pero según Aragunde, "en muy pocos meses se dará cobertura a los concellos". En cualquier caso, remacha que "podrían renovarle la comisión de servicios al actual jefe. No entiendo estas prisas, que haya que convocar así de repente un concurso oposición".

Respuesta de Abal

Fátima Abal niega que haya intención alguna de enchufismo. Sostiene que "estas plazas nunca se sacan para una persona determinada, jamás. Es un procedimiento abierto a toda Galicia y por concurso de méritos". Sobre la propuesta del convenio de a Fegamp, declaró que Cambados todavía no lo ha recibido. Plantea también que en su día se convocará otra oposición para cubrir una plaza nueva de oficial, con la salvedad de que ésta será de promoción interna, para que los actuales agentes también puedan ser oficiales. "Esto no se había hecho nunca en Cambados".

También tildó a Aragunde de "machista" por sus alusiones al chófer y el escolta. "No necesito escolta, porque no estoy amenazada por nadie, ni chófer-. Soy una mujer independiente". Finalmente, pidió al PP que explique cómo accedió a las bases de la oposición, si éstas no se publicaron aún en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). "¿Es que le están pasando la información por la puerta de atrás?".