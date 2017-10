José Luis Villanueva: "El conflicto por las trabajadoras es una cortina de humo"

El patrón mayor de Carril, José Luis Villanueva, rompió ayer su silencio, aunque no fue muy explícito. "En su momento se darán las explicaciones", aseguró. Eso sí, ha restado valor a la concentración del sábado en defensa de las tres trabajadoras de la cofradía sobre las que pende la amenaza del despido. "El conflicto por las trabajadoras es una cortina de humo que obedece a otros intereses".

La de Carril es en los últimos tiempos una de las cofradías más conflictivas de la ría. Villanueva tiene el control mayoritario de los órganos de gobierno del pósito, y ha demostrado en los últimos comicios contar también con un apoyo electoral muy amplio. Pero enfrente suya hay un grupo crítico extremadamente beligerante. Tras varios conatos de tensión, estos se hicieron evidentes la semana pasada en una tensa reunión en Bamio a la que tuvieron que acudir la Policía Nacional porque había gente agrediéndose, y una ambulancia para trasladar a una mujer que sufrió un ataque de ansiedad.

Villanueva declaró que "no me preocupa que pidan mi dimisión o no", en alusión a uno de las peticiones expresadas por los críticos en la concentración del sábado. "Tengo una responsabilidad como patrón mayor, y una lealtad que le debo a los socios", añadió.

Dijo también que las protestas están siendo promovidas "por una persona desinformada, no sé si involuntaria o voluntariamente", y recuerda que "a día de hoy no se le ha comunicado despido alguno a nadie". Eso sí, Villanueva admitió que "es duro tener que soportar toda esta tensión".

Un aviso

El patrón mayor plantea que, de todos modos, "lo que no voy a permitir es que vuelva a haber agresiones". En cuanto a las peticiones de explicaciones sobre los tres virtuales despidos que se le están haciendo llegar, apuntó que a quien tendría que dárselas es en todo caso a las trabajadoras, no "a los folloneros que están generando esto".

"Si hay personas que se sienten afectadas, lo que tienen que hacer es hablar con el patrón mayor, que es el responsable del personal de la cofradía, y eso no lo han hecho", remacha Villanueva.

Entre tanto, la Consellería do Mar de la Xunta de Galicia confirmó ayer que acaban de recibir el recurso de alzada presentado por una socia contra el acuerdo de la junta general en el que se acordaba el despido de las tres trabajadoras, y la renuncia a una ayuda de 16.000 euros para la regeneración de zonas de marisqueo a pie. El documento está siendo analizado por la Consellería, antes de que se tome una decisión al respecto.

Una decisión que podría marcar en gran medida el futuro del conflicto, una vez que ambos bandos parecen haberse enrocado en sus respectivas posiciones y renunciado a la posibilidad de acercar posturas y llegar a un acuerdo.

El recurso lo presentó María Jesús González, que es la persona que ejerció también de portavoz durante la concentración del sábado. El acto congregó a varios cientos de vecinos. Empezó en la Praza da Liberdade, y posteriormente marcharon hasta la sede de la cofradía, cuya fachada "empapelaron" con folios reivindicativos.

El conflicto latente

María Jesús González fue la presidenta de la gestora que dirigió la cofradía de Carril este año, después de que fuese necesario convocar elecciones debido a la dimisión de más de la mitad de los vocales de la xunta xeral. Ahora se ha erigido en la portavoz del sector crítico con Villanueva, hasta el extremo de que ha pedido también una reunión urgente con la Consellería do Mar. "Queremos que sea antes del jueves", declaró, pues en esa fecha se celebra la asamblea para diseñar el Plan de Explotación de 2018.

Los ánimos en el sector marítimo de Carril están muy caldeados. María Teresa González es la única miembro de los órganos de dirección del pósito que estuvo el sábado en la concentración de apoyo a las tres trabajadoras -dos administrativas y una bióloga- y pidió que si la Consellería obliga finalmente a repetir la reunión de la xunta xeral en la que se acordó su despido, los vecinos se concentren ese día a las puertas de la cofradía para que todos los vocales vean que no están solas y que cuentan con el respaldo de una parte del pueblo de Carril.

Así las cosas, el dictamen de la Xunta, que podría ser esta semana, se antoja decisivo.