Una multitud recorre el centro de Vilagarcía en defensa del área sanitaria do Salnés

La cabeza de la manifestación en defensa del área sanitaria do Salnés con representantes de todos los colectivos integrados en la plataforma // Iñaki Abella

La defensa del área sanitaria do Salnés reunió anoche en Vilagarcía a miles de manifestantes procedentes de toda la comarca con el apoyo de ciudadanos llegados de otros puntos de Galicia. Se trata de una de las movilizaciones más grandes de las celebradas en la ciudad, que ha llegado a superar la histórica en demanda de la ampliación del Hospital do Salnés.

En esta ocasión la Plataforma pola Sanidade Pública do Salnés ha contado con una representación de los vecinos de Monforte, que también se movilizan en defensa de sus servicios sanitarios, en peligro con el proyecto de modificación de la Lei de Saúde de Galicia. Entre otros colectivos estuvieron delegados de Prosagal, de Pontevedra y de la plataforma vecinal de Sanxenxo, quienes se sumaron a los vecinos de Cambados, Catoira, A Illa de Arousa, Ribadumia, Vilanova y Vilagarcía.

La columna humana partió de las inmediaciones de la Casa del Mar detrás de la pancarta de la plataforma da sanidade pública do Salnés portada por la directiva de la junta de personal del área sanitaria, el alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y representantes de los sindicatos, agrupaciones integrantes de la plataforma. A medida que iba avanzando por la avenida da Mariña aparecían más ciudadanos dispuestos a secundar la movilización.

Los manifestantes iniciaron el recorrido por la avenida da Mariña hasta Conde Vallellano y desde allí a la Praza de Galicia, para continuar por Arcebispo Lago, Alexandre Bóveda, Alejandro Cerecedo, Doctor Tourón, Praza de España, Edelmiro Trillo, Padre Feijóo y desembocar en la Praza de Galicia. Durante el recorrido las calles estuvieron cortadas al tráfico por efectivos de la Policía Local para facilitar el paso de la multitud y garantizar su seguridad.

Fue tal el número de participantes que la cabeza de la manifestación llegaba a las inmediaciones del mercado de abastos en Alexandre Bóveda y los últimos aún estaban en la avenida da Mariña. La gran participación sorprendió incluso a los convocantes del acto en defensa del área sanitaria do Salnés.

Durante la manifestación los asistentes corearon consignas en defensa del área sanitaria y del mantenimiento de los servicios del Hospital do Salnés y de Atención Primaria. También contaron con la participación de un grupo folclórico que acudió con gaitas, panderetas y tambores.

Ya en la Praza de Galicia se fueron ubicando las representaciones de los colectivos asistentes al acto pero, debido a la disposición de las pancartas, el grueso de los vecinos se quedó fuera. Junto a las pancartas estuvieron los diputados autonómicos Luis Villares, Julio Torrado y Montserrat Prado, así como la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, y otros miembros del gobierno municipal cambadés, el alcalde de A Illa Carlos Iglesias, y representantes del gobierno local de Ribadumia, así como diputados provinciales.

La presidenta de la junta de personal del área sanitaria y portavoz de la plataforma, Rosa Casal, fue la encargada de leer el manifiesto en defensa de la sanidad pública. Explicó que, empleando un lenguaje sanitario "podríamos afirmar que la sanidad en el área do Salnés está en la UCI y con un pronóstico reservado, y de llevarse a cabo la supresión del área sanitaria, la gravedad de esta paciente que es la Sanidade Pública do Salnés empeorará drásticamente, mientras no se cambien las políticas que está aplicando el gobierno del PP y que ahogan a este país".

Tras explicar los argumentos por los que se oponen a la supresión del área sanitaria, la portavoz el colectivo expuso que la modificación de la Lei de Saúde "introduce un peligroso cambio en la manera de gestionar y planificar los servicios sanitarios, un perverso cambio de modelo en el que pasamos de basarnos en las necesidades sanitarias y asistenciales de la población de la ley vigente, a tener en cuenta los recursos sanitarios existentes. Un cambio muy sustancial que permite concentrar los recursos donde más convenga o estén ya instalados y que sea la población la que tenga que acudir a ellos".

Rosa Casal exigió, en nombre de todas las personas que acudieron a la manifestación, la retirada del proyecto de reforma de la Lei de Saude de Galicia; que no se supriman áreas sanitarias, que el área sanitaria do Salnés se desvincule de la gestión integrada con Pontevedra, y que se acometa la mejora de la atención primaria y la dotación de recursos económicos y humanos necesarios para una mejor calidad asistencial.