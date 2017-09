A Illa estalla contra la Xunta por los nuevos horarios de los autobuses con Vilagarcía

El Ayuntamiento de A Illa enviará una carta a la Xunta de Galicia para protestar por los nuevos horarios de los autobuses entre esta localidad y Vilagarcía, establecidos tras el reciente concurso del transporte público en Galicia. Estos horarios ya funcionan desde hace más de un mes, pero el Concello insular ha decidido dirigirse finalmente a la administración autonómica dadas las quejas de los vecinos. El alcalde, Carlos Iglesias, afirma que "tengo todos los días gente protestando en el Ayuntamiento".

El regidor apunta que el principal inconveniente de las nuevas conexiones es que no dan un buen servicio a quienes tienen que acudir al Hospital do Salnés. En este sentido, argumenta que de lunes a viernes solo hay dos viajes desde A Illa a Vilagarcía, uno con salida a las 7.00 horas y otro a las 9.40. Con el nuevo concurso se suprimió una frecuencia, la de las 8.30 horas.

Iglesias argumenta que "con estos horarios, una persona que tenga una cita a las 9 o las 10 de la mañana en el Hospital do Salnés tiene que levantarse a las 6 para recorrer una distancia que no llega a los 20 kilómetros. Estamos como en los tiempos en que para hacer una gestión en Pontevedra o en Santiago echabas el día entero fuera".

Ya por la tarde, las conexiones de A Illa con Vilagarcía son a las 15.00 y las 19.00 horas. En lo que respecta a los sábados, hay dos viajes, a las 11.50 y a las 18.10 horas, mientras que los domingos y festivos solo está operativo el viaje de las 11.50 horas.

El regreso, complicado

Carlos Iglesias afirma que si es complicado el viaje de ida hasta el Hospital do Salnés desde A Illa, no lo es menos el de vuelta. Señala que de lunes a viernes las frecuencias aprobadas son a las 7.50, las 10.30 y las 15.40 horas. "Vamos, que una persona que tenga una cita médica a las 10.30 horas tiene que esperar cinco horas en el Hospital y supongo que comer ya allí antes de coger el autobús de vuelta".

En el caso de quienes opten por el taxi, una carrera entre el centro sanitario de Rubiáns y A Illa puede costar unos 15 euros, dependiendo de la zona de la isla a la que se dirija el usuario. Una cantidad que puede ser prohibitiva para quien tenga que acudir con frecuencia al Hospital.

"Hay gente mayor que no conduce y que no tiene hijos o nietos que los puedan llevar o traer. No es normal que esa gente tenga que esperar tantas horas en el hospital antes o después de una consulta porque no hay autobuses", añade.

El alcalde de A Illa afirma que "no podemos dejar abandonados a los mayores", y plantea que "cualquiera coge el transporte público con estos horarios". Plantea asimismo que están tan mal pensados en el caso de su localidad, que en los días laborables hay dos frecuencias prácticamente simultáneas desde Vilagarcía, una a las 19.50 y otra a las 20.00 horas, con la salvedad de que una es desde el centro de la ciudad y otra desde el Hospital.

Carta a Ethel Vázquez

El primer edil isleño avanza que se le va a mandar un escrito a la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, para hacerle llegar las quejas de A Illa y pedirle que modifique de algún modo los horarios convenidos en su día con la empresa concesionaria, que es Monbus. "A Illa sale perjudicada de una manera garrafal".

El Plan de Transportes ha supuesto cambios significativos en la comarca arousana. Así, por ejemplo, alumnos de colegios de municipios como los de Meis, Catoira y Valga comparten ahora el autobús con viajeros convencionales, con la finalidad de aprovechar los recursos existentes en zonas con pocas frecuencias de transporte público. Para los usuarios adultos se establece un precio único de 1 euro para todos los trayectos, y queda prohibido montar en el autocar con bultos o equipajes voluminosos "o molestos".