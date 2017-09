El hombre que resucitó el Camiño Francés

El exconcejal de Vilanova Juan Carlos Rey Fontán murió ayer en un hospital de Pontevedra a consecuencia de una larga enfermedad. Tenía 75 años y deja viuda y tres hijos, una de las cuales es Mar Rey, edil del grupo de gobierno de Ribadumia por Independientes.

Juan Carlos Rey Fontán era de Baión, y durante su actividad impulsó la creación de la comunidad de montes, la recuperación del conocido como Camiño Francés, o la construcción de un puente sobre el río Umia que comunicaba el interior de Baión con Paradela. Conocido como "Carlos o Electricista", pasó su vida laboral en Fenosa.

Inició su andadura política en 1991, siendo concejal en la oposición ya con Gonzalo Durán al frente del Partido Popular. Cuatro años después, los conservadores ganaron los comicios, y Rey Fontán formó parte del ejecutivo local durante tres mandatos. Abandonó la política activa en 2007.

El exedil fue velado en el tanatorio de Ribadumia, donde su familia recibió desde primera hora de la tarde el pésame de docenas de amigos y allegados. Vecinos de la parroquia y excompañeros de partido pasaron acudieron hasta bien entrada la noche a apoyar a la familia del político. El funeral es esta tarde en Baión. La conducción del cadáver es a las 17.00 horas, desde el tanatorio hasta la iglesia parroquial vilanovesa, en cuyo cementerio recibirá sepultura.

El alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, afirma de Rey Fontán que su mejor cualidad como político fue la constancia, lo cual le permitió sacar adelante proyectos frente a los cuales otros se hubiesen rendido. "En constancia no le ganaba nadie, siempre sabía como salirse con la suya. Si necesitaba unos terrenos para ensanchar o abrir un camino y un vecino no se los cedía, él no se rendía, y al poco tiempo volvía a intentarlo".

El regidor de Vilanova desde 1995 hasta la actualidad recuerda también el importante papel desarrollado por Rey Fontán en la construcción del puente sobre el río Umia que comunica Baión con Paradela. "Estuvo detrás de José Cuiña (el entonces conselleiro de Obras Públicas de la Xunta de Galicia) hasta que consiguió el puente".

Sus argumentos eran el gran rodeo que tenían que dar algunos vecinos para ir de un lado al otro del Umia, y la peligrosidad de hacerlo con tractores por la carretera de Pontevedra. Gonzalo Durán ensalza también la labor del exedil en la comunidad de montes, pues fue uno de los fundadores y su primer presidente. Él tuvo la ingrata misión de recuperar la superficie forestal comunal, que en algunos casos habían empezado a ocupar los particulares.

Camiño Francés

El alcalde plantea que el fallecido fue en gran medida artífice de la modernización en materia de infraestructuras viarias que se produjo en Baión en las últimas décadas, y elogia especialmente su lucha por el acondicionamiento y asfaltado del llamado Camiño Francés, una pista que parte de Pontearnelas hacia Caldas a orillas del río Umia -no tiene nada que ver con la ruta jacobea-, y que da acceso a cientos de fincas y viñedos. "En invierno la gente que tenía allí las fincas no podía pasar a ellas, y Rey Fontán luchó y luchó para recuperar ese camino".

El exedil se ocupó durante su etapa política no solo de los asuntos de su parroquia,sino también de las áreas de rural y alumbrados, en una época en la que las farolas en las carreteras de las aldeas aún eran vistas casi como un lujo reservado a las zonas urbanas.