Cambados compra un terreno para la salida de los autobuses del Cabanillas

El Ayuntamiento de Cambados está pendiente de formalizar ante notario la compra de un terreno frente al instituto Ramón Cabanillas, que permitirá cambiar la zona de entrada y salida de los alumnos que utilizan el transporte escolar.

La parcela, que linda con la avenida de O Salnés, es de 92 metros cuadrados, y la administración municipal abonará 7.000 euros a sus propietarios por la compra. Una vez incorporada al recinto del instituto, los usuarios del transporte escolar entrarán y saldrán por esa zona -situada frente a la entrada principal del centro-, con lo que los autocares podrán estacionar en la avenida do Salnés.

Hace años que la comunidad educativa del Cabanillas demanda esta actuación, pues ahora los autobuses tienen muchos problemas para incorporarse a la avenida do Salnés desde la calle Rosalía de Castro, lo que origina problemas de tráfico a las horas de entrada y salida del instituto.

La gestión con los propietarios se inició en la época de gobierno del Partido Popular, pero según el portavoz de esta formación, Luis Aragunde, no se pudo formalizar entonces porque faltaba el visto bueno mediante poder de uno de los miembros de la familia propietaria. La compra está ahora reflejada en los presupuestos municipales del año en curso, aprobados anteayer jueves en pleno, y según el concejal de Facenda, Xurxo Charlín, solo falta que se designe el notario en el que se procederá a la firma de la compra.

Debate del presupuesto

La sesión plenaria del jueves se prolongó hasta cerca de medianoche. Charlín acusó a Luis Aragunde de abocar al Concello al Plan de Ajuste. "Con el dinero de todos no se puede gastar más de lo que tienes, porque si no lo que haces es endeudar a los vecinos".

En el transcurso de la refriega dialéctica salieron a relucir los grandes proyectos de Cambados, como la piscina, el centro de día o la plaza de abastos, que según el PP están paralizados por la inacción del gobierno municipal. Sobre esto, el portavoz del ejecutivo planteó que "si no abre el centro de día es porque la Xunta de Galicia no quiere. Yo no puedo ir a la casa del señor Aragunde, cogerle las llaves y abrírsela. Pues el Concello de Cambados tampoco puede abrir el centro de día porque es de la Xunta".

En cuanto a la plaza de abastos, acusa a la administración autonómica de poner traba tras traba. "Ahora nos obligan a realizar un estudio arqueológico con buzos en una zona que todos los vecinos saben que es un relleno de los años 50. ¿Qué piensan que va a aparecer ahí?".

En cuanto a la piscina, preguntó a Aragunde porque se le pagaron 20.000 euros a una empresa en la que el administrador es un arquitecto de la Diputación por haber redactado el proyecto. "Si la obra la financiaba y la contrataba la Diputación lo normal era que el proyecto lo hiciese ese arquitecto en la Diputación y no desde su despacho particular para cobrarle al Concello por ello".

Casa da cultura de Vilariño

Luis Aragunde incidió en el hecho de que no se gastase en 2016 todo el dinero que había disponible en los presupuestos, lo que en su opinión es un ejemplo de mala gestión. A modo de ejemplo, cita el caso de la casa da cultura de Vilariño, que presenta numerosas deficiencias, pues tiene el tejado en muy mal estado, hasta el extremo de que le faltan numerosas tejas, y también necesita mantenimiento en algunas puertas y ventanas. "resulta que el año pasado quedaron sin gastar 18.000 euros de las partidas para inversiones y mantenimiento en las casas da cultura, pero no porque las casas da cultura estén bien, porque bastar con ver como está la de Vilariño".

Además, el líder de la oposición acusó al cuatripartito de ser incapaz de lograr de la Diputación un mínimo apoyo para la asociación Esperanza Salnés, "y después van presumiendo de que apuestan por los servicios sociales".

También dijo que "Cambados está más sucio que nunca" y que "la Festa do Albariño era mejor antes que ahora". "Somos uno de los ayuntamientos que llevamos más retraso en las obras del Plan Concellos en toda la provincia de Pontevedra. Con este gobierno todo es publicidad. La gestión, cero".