El nuevo gerente aboga por una mayor coordinación entre el hospital y primaria

Antonio Martínez Calvo tomó ayer posesión del cargo de gerente ejecutivo del Hospital Comarcal y se presentó junto con el gerente de la EOXI Pontevedra O Salnés, José Ramón Gómez, ante la plantilla. Ambos apuestan por una mayor coordinación entre los servicios de atención primaria y especializada que, según destacan, se establece en la modificación de la Lei de Saúde de Galicia. Gómez afirmó que se potenciará la figura del centro hospitalario comarcal, ya que ocupará el nivel más alto de la asistencia sanitaria del distrito do Salnés.

"Desde el momento en que el gerente de Pontevedra, que es mi amigo, me propuso este reto no dudé, porque es algo que me gusta y vi una oportunidad más de poder aportar mi experiencia. Vengo aquí ilusionado sé que para trabajar duro. Me gustaría potenciar mucho este hospital, en el sentido de la colaboración total con todos los profesionales de este centro. La calidad me preocupa mucho, estaré muy atento a las quejas, reclamaciones y sugerencias tanto de los profesionales como de la población. Me gusta mucho trabajar en equipo, con los profesionales de este hospital y con la gerencia de Pontevedra porque creo que podremos tener ayudas y refuerzos que nos pueden aportar en beneficio de este hospital y sobre todo de la población", declaró Martínez Calvo.

El nuevo gerente de O Salnés es consciente de que su trabajo no será fácil, ya que llega en un momento de movilizaciones, pero se muestra ilusionado. "Me interesa muchísimo la relación atención primaria-hospital y buscaré la fórmula para relacionar de forma más estrecha primaria con especializada", manifestó.

Por su parte, José Ramón Gómez aprovechó su presencia en el Hospital do Salnés para hacer varias puntualizaciones sobre la reforma de la Lei de Saúde de Galicia.

"La modificación de la Lei de Saúde beneficia al ciudadano y a los profesionales. En O Salnés hay 20 especialidades médicas, no se está desmantelando nada. Pero es cierto que en algunas, la dotación es de 3 facultativos por la demanda que genera el servicio. Al modificar la ley, si coordinamos con Pontevedra, en período de vacaciones y coincidencia con alguna baja laboral, en lugar de discontinuar la actividad podríamos, con esa coordinación garantizar la continuidad de la asistencia y beneficiar al ciudadano", declaró.

Como ejemplo de beneficio a los profesionales expuso el caso de un cirujano que llega de un hospital más grande donde hacía cirugía oncológica. "Aquí no va a poder realizar determinados procedimientos por la complejidad del proceso, hay que disponer de UCI, por lo que tendrá que hacerse en Pontevedra. Con la reforma de la ley ese profesional podría acompañar a su paciente de la comarca a hacer esa cirugía en Pontevedra y el seguimiento postquirúrgico sería en O Salnés", apuntó.

Gómez añadió que la reforma pretende adaptar la ley a la situación actual. "En la EOXI se llevaron a cabo planteamientos de colaboración entre los hospitales. Por ejemplo, en cardiología se está realizando consulta con profesionales de Pontevedra, se puede profundizar en la coordinación, y la ley pretende que esa coordinación y colaboración se hagan más intensas y se puedan garantizar porque ambos distritos sanitarios están integrados en una única área. Cuando un servicio se pueda prestar en O Salnés intentaremos que se haga aquí".

El gerente de la EOXI rechazó las acusaciones de desmantelamiento del Hospital do Salnés, al desaparecer el área sanitaria. "Cualquier ciudadano que estuvo en este centro en 2014 y viene ahora encuentra una diferencia palmaria porque cuenta con el mejor servicio de urgencias de toda la comunidad autónoma, con un área obstétrica absolutamente nueva y en pocas semanas va a contar con un hospital de día y con una unidad de cuidados postquirúrgicos completamente nueva. Invertir más de 8,5 millones de euros y querer compatibilizar eso con que la Xunta y el Sergas pretende con una modificación de una ley desmantelar el hospital do Salnés, es increíble, es contrario a la evidencia", señaló.