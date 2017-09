Las camas están disponibles, aunque no todas habilitadas

En cuanto a las críticas por el cierre de la tercera planta del Hospital do Salnés, Ramón Gómez replicó que "no hay ninguna planta cerrada en O Salnés, lo que ocurre es que la tercera planta en época estival tiene todas las camas disponibles, pero no se está utilizando. El motivo es claro desde el 1 de julio hasta lo que llevamos de septiembre, el volumen de camas libres en las dos plantas que se están utilizando rondó entre unas pocas y más de 30 libres en algún momento. Yo creo que sería irresponsable por mi parte mantener una serie de camas habilitadas con la dotación de personal para que estuvieran vacías".

Añadió que este mes se dio una situación puntual, que duró solo unos días, en la que en urgencias había pacientes que no tenían disponibilidad de camas en ese momento en el hospital, "y sin ningún problema, esta gerencia puso disponibilidad de camas en la tercera planta, se dotó de personal y se atendió adecuadamente a los pacientes. No se cierran camas y, si la planificación falla porque hay una presión de urgencia nuestra manera de responder es habilitar las camas que se necesitan y dar asistencia sanitaria", puso de manifiesto el gerente de la EOXI.