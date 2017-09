Alcaldes y Diputación instan a los vecinos a participar en la defensa del área sanitaria

Alcaldes, concejales, representantes políticos y sindicales se reunieron ante el Hospital Comarcal para repartir folletos con los argumentos de plataforma pola sanidade pública do Salnés en contra de la modificación de la Lei de Saúde de Galicia e instaron a la participación de los vecinos en la manifestación que se celebra hoy a las ocho y media de la tarde en Vilagarcía en defensa del área sanitaria do Salnés, que será derogada con la reforma programada por la Xunta. Piden a los usuarios que muestren su oposición en el acto de esta tarde para dejar claro al Partido Popular que está solo en su iniciativa y que debe negociar los cambios con los profesionales sanitarios.

"Estamos aquí en una muestra más de lo necesario que es la convocatoria de la defensa de nuestra área sanitaria. Tiene que ser un éxito. La única manera de parar las intenciones de la Xunta de Galicia de esa privatización y conversión del hospital do Salnés en un gran ambulatorio, que es lo que pretenden, es encontrándose de frente con toda la sociedad civil de los Concellos afectados" declaró Alberto Varela, alcalde de Vilagarcía.

Ante el hospital también estuvo la alcaldesa de Cambados, Fátima Abal; el alcalde de A Illa, Carlos Iglesias; el diputado provincial Carlos López Font, el diputado autonómico Julio Torrado, miembros de la junta de personal y representantes de otros partidos políticos. "Esto no es una cuestión de partidos, sino una cuestión de ciudadanos defendiendo nuestra sanidad. No podemos presumir de infraestructuras si después no dotamos de suficiente personal", apuntó Varela.

"Mañana esperamos que se encuentren de frente con todos los vecinos de esta comarca para decirle claramente al PP que no vamos a consentir que conviertan nuestro hospital en un gran ambulatorio, que paren esta reforma de la ley, que se sienten a negociar primero con los profesionales y después que lo consensúen con el resto de los políticos. Se puede hablar de números, de dinero pero cuando se anteponen las razones presupuestarias a las necesidades sanitarias de los vecinos es que se están equivocando gravemente", dijo el regidor vilagarciano.

Por su parte, el diputado provincial Carlos López Font, hizo acto de presencia en el centro hospitalario comarcal para apoyar las reivindicaciones de la plataforma pola sanidade pública do Salnés y denunciar el "nuevo intento de desmantelamiento y de privatización de la sanidad por parte del gobierno del señor Núñez Feijóo".

López Font añadió que la modificación de la Lei de Saúde de Galicia está "hecha a traición porque no se puede plantear una modificación legislativa de esta entidad el día 2 de agosto y dar 15 días para alegaciones. Aquí lo que está en juego es la sanidad pública. Nosotros desde el Gobierno de la Diputación de Pontevedra defendemos el modelo público de sanidad y el Partido Popular en toda la provincia con diferentes actuaciones lo único que pretende hacer es desmantelarla y privatizar. Y los 75.000 ciudadanos de O Salnés deben de saber que van a perder calidad asistencial, que van a aumentar las listas de espera, que se van a ver obligados a desplazamientos y por lo tanto que va a cambiar mucho su calidad asistencial. Este hospital no se puede convertir en un ambulatorio, hay que defender el área sanitaria de O Salnés"

La Diputación de Pontevedra celebra hoy sesión plenaria y dará la oportunidad a la portavoz de la plataforma pola sanidade pública do Salnés de intervenir ante los diputados con el fin de exponer lo que realmente se juega O Salnés. "Los diputados del Partido Popular, que también deberían defender este territorio, van a escuchar los argumentos que se dan y ya veremos cual es su reacción, porque también se deben a los pontevedreses y hasta ahora no lo están haciendo. Defendemos la sanidad pública frente a la privada, pero el Partido Popular desde hace mucho tiempo quiere convertir esto en un negocio; saben que no pueden hacer lo que han hecho en Vigo, pero sí con distintas operaciones, están en el mismo objetivo de recortes, desmantelamiento y privatización de la sanidad. Hoy es en O Salnés, seguro que mañana será en otra zona geográfica, pero los ciudadanos no lo podemos consentir", sentenció López Font.

El diputado provincial abogó por una manifestación multitudinaria en la que los ciudadanos dejen claro el rechazo a la desaparición del área sanitaria.

En cuanto al nuevo gerente ejecutivo del hospital do Salnés que se presenta el día antes de la manifestación, el diputado autonómico Julio Torrado, manifestó que "el nombramiento de gerentes del Partido Popular siempre está sometido a causas que no tienen que ver con las direcciones de los hospitales. Se hace únicamente para intentar taponar algunas cuestiones. Yo agradecería que el gerente diga si está de acuerdo con que las listas de espera aumenten, con la pérdida de servicios y si está de acuerdo con que este hospital se convierta en un ambulatorio. Este nombramiento llega tarde y mal, dijo Torrado, quien invitó al nuevo gerente a manifestarse para defender el área sanitaria do Salnés.