Los vecinos reclaman a la Diputación un nuevo proyecto para ampliar el vial de Baión

La decisión de la Diputación de Pontevedra de paralizar la ampliación del tramo de la EP-9701 a su paso por la parroquia de Baión no ha sentado nada bien a los vecinos de esa parroquia vilanovesa, que reclaman al organismo provincial que retome, de forma inmediata, la redacción de un proyecto adecuado para la mejora de la seguridad vial en la zona. Sustituir ese proyecto por un simple pintado de la carretera, realizado recientemente, "es una auténtica burla a los vecinos, ya que solo demuestra la estrechez de una carretera en la que hay zonas por la que es prácticamente imposible que puedan pasar dos coches".

Los vecinos reconocen que el proyecto que se ha paralizado no se ajustaba a sus necesidades, además de dañar de forma importante varias zonas de la parroquia en los tres kilómetros de variante que se pretendían acometer, pero eso no impide que "exista una importante necesidad de mejorar la seguridad en esta carretera, bastaría solo con ampliar el trazado actual para ello".

Si están molestos con el actual gobierno de la Diputación también lo están con el Partido Popular, al que acusan de hacer "partidismo con las necesidades de los vecinos. No en vano, "durante veinte años, coincidieron gobiernos de la Diputación y del Concello del mismo partido, años en los que el problema es el mismo que ahora y no se hizo nada, más allá de un proyecto que no satisfacía nuestras necesidades; ahora vienen a colocar carteles sobre olvidos".

El anterior gobierno de la Diputación licitó en 2015 la ampliación del tramo de tres kilómetros de la EP-9701, adjudicándoselo a la empresa Covsa por 1,7 millones de euros. Sin embargo, el cambio de gobierno llevó a los actuales responsables a suspender esta actuación por la "celeridad sospechosa a la hora de licitar, sobre todo si se tiene en cuenta el ritmo anterior del expediente", a lo que se suma que los terrenos no se pusieron a disposición de la entidad provincial para acometer las obras. Esta decisión llevó al Concello de Vilanova a presentar un contencioso administrativo al considerar que se le ha causado un serio perjuicio a los vecinos de Baión.