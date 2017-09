La Consellería de Educación concede ayudas a los de Sestelo y As Bizocas

La Consellería de Educación ayuda económicamente a los comedores escolares que son gestionados por las asociaciones de padres. El departamento que dirige Román Rodríguez publicó ayer en el Diario Oficial de Galicia (DOG) un listado de 57 Anpas de distintos municipios de la comunidad autónoma a las que se ha aprobado la subvención correspondiente al curso pasado, ya terminado (el de 2016-2017).

El importe varía según los baremos y el coste del comedor y entre las ANPA con resolución favorable se encuentran las del CEIP Portonovo (Sanxenxo), Sestelo-Baión (Vilanova de Arousa) y As Bizocas (O Grove).

En el caso del colegio grovense, el servicio de comedor tiene un presupuesto de 11.809,25 euros, de los cuales serán sido subvencionados por la Xunta 779,92. En el CEIP Sestelo de Baión la ayuda asciende a 1.981,63 euros, y en el de Portonovo, a 1.846,47 euros.

Por su parte, la Anpa del CEIP Enrique Barreiro Piñeiro de Vilariño (Cambados) no figura en ese listado porque no ha solicitado la subvención. Su representante, Mar Núñez, explica que el curso pasado, cuando se puso en marcha el comedor, no pudieron acogerse a esta línea de subvenciones porque "no había nada que facturar".

"El Concello de Cambados pagaba el monitor y los padres, a la empresa de catering. Pero este año debido al aumento de niños tenemos dos monitores; uno lo sigue pagando el Ayuntamiento y otro la ANPA, por tanto ahora ya tenemos qué facturar y pediremos la ayuda a la Consellería de Educación cuando vuelvan a convocarse en el mes de abril", detalla la portavoz del colectivo de padres.

De los 40 niños que asisten al comedor escolar de Vilariño, 22 pagan la cuota mensual porque usarán el servicio a diario.