El hostelero intoxicado: "Me quedé encerrado entre una nube negra, fue muy angustioso"

"Me metí en la cocina para intentar apagar el fuego, pero estaba todo lleno de humo, una nube negra que no me dejaba ver la puerta y me quedé un par de minutos encerrado. Fue una situación muy angustiosa". Son palabras de Manuel Gómez Búa, un hostelero vilagarciano de 39 años que ayer tuvo que ser trasladado por una ambulancia del 061 al Hospital do Salnés con una intoxicación de humo debido al incendio que calcinó la cocina del bar que regenta en la céntrica calle de A Baldosa -el establecimiento lleva el nombre de la calle-.

Las llamas se originaron en la campana extractora de la cocina. Eran cerca de las tres de la tarde y en el bar apenas había clientes, solo un grupo en la terraza esperando por una comanda. Dentro, el propietario y un empleado. En cuanto se percataron del fuego -declarado en la planta superior-, el camarero llamó por teléfono a los bomberos y Manuel Gómez cogió un extintor para intentar sofocar las llamas que estaban devorando la cocina. "Aunque conozco perfectamente la cocina, el humo negro no me dejaba ver nada y me desorienté. Pero palpando las cosas encontré la puerta y pude salir", relata el hostelero desde el Hospital do Salnés, donde ayer tarde continuaba en observación en el servicio de Urgencias. "Tragué mucho humo. Estuve consciente en todo momento, pero no respiraba bien y tenía dolor en el pecho y el estómago", añade.

Manuel Gómez agradece la rápida actuación de los bomberos así como la colaboración de los compañeros de otros hosteleros de A Baldosa que llevaron extintores de sus negocios para ayudar en la extinción del fuego.

Las llamas afectaron exclusivamente a la cocina del bar La Baldosa, pero la humareda también alcanzó al edificio anexo. El propietario del local asume que tendrá que cerrar unos días, pues la cocina quedó totalmente inservible.

En el momento del suceso, al filo de las tres de la tarde, había gente en las terrazas de la céntrica calle de A Baldosa (la milla de oro de la hostelería de Vilagarcía), por lo que ni el incendio ni la entrada del camión de bomberos en esta transitada zona peatonal pasaron desapercibidos.

Hasta el lugar se desplazó la dotación de efectivos antiincendios del parque de Vilagarcía, así como también empleados del bar que, aunque no estaban trabajando, se preocuparon por la situación de su jefe y del establecimiento.

Accidente de moto

Además de este incendio en el centro de Vilagarcía, la crónica de sucesos de ayer dejó un accidente en la avenida de Cornazo, donde un motorista perdió el control y se cayó del vehículo en el que viajaba. Ocurrió unos metros antes del cruce que accede a la rotonda de Santa Mariña.

Según fuentes del Servizo Municipal de Emerxencias e Protección Civil, el conductor, de unos 50 años de edad aproximadamente, viajaba en una Yamaha Air Max de 250 centímetros cúbicos en dirección a Cornazo. Fue trasladado por una ambulancia del 061 al Hospital con heridas leves.