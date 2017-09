Silva compromete para Cambados una piscina "del siglo XXI" el próximo año

Después de sufrir numerosos avatares, Cambados verá como su piscina municipal será sometida a una importante reforma que acabará con los problemas estructurales que presentan las dependencias actuales. Ese fue el compromiso de la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, quien ayer se acercó a la villa del albariño para presentar, en plena plaza del Consistorio, el nuevo proyecto de actuación que se va a desarrollar en colaboración entre la institución provincial y el Concello. La obra tendrá como principal objetivo sustituir la actual cubierta retráctil, por un tejado adecuado que convertirá la piscina municipal "en unas instalaciones del siglo XXI, modernas, adecuadas a su entorno y que prestarán especial atención a la funcionalidad y a la racionalidad energética".

El coste de la actuación será de 902.000 euros y el plazo de ejecución estará fijado en 11 meses, aunque se espera que alguna de las empresas que concurra al concurso presente una mejora de tiempo que permita que la piscina esté lista mucho antes. La propia Silva reconoció que los servicios técnicos de la Diputación han comenzado el proceso de licitación, que se espera concluir en las próximas semanas, para que la adjudicación sea antes de que finalice el año.

La presidenta de la Diputación no dudó en recordar que "cuando nosotros llegamos a la institución nos encontramos con un proyecto de abril de 2015, hecho a correr por cuestiones electoralistas y que incumplía la legalidad fijada por la Xunta para este tipo de instalaciones". De ejecutarse el proyecto, tal y como se encontraba redactado, "Cambados seguiría teniendo un invernadero que, encima, no podría abrirse al público porque la Xunta no iba a dar su autorización al no cumplir los mínimos de climatización exigidos; ese convenio, firmado entre Rafael Louzán y Luis Aragunde, era un auténtico despropósito".

A partir de ahí surgieron dos alternativas, por un lado, ejecutar el proyecto de la cubierta como figuraba en el anterior convenio, o por el otro, realizar un nuevo proyecto. Diputación y Concello de Cambados optaron por la segunda vía, una decisión que va a suponer una modificación integral de todo el espacio que ocupa la piscina, ya que no solo se va a sustituir la cubierta actual, sino que se ha apostado por ampliar los puntos sobre los que se va a actuar e integrar el edificio en el entorno en que se encuentra, al término del paseo marítimo en O Pombal. Además, también se contemplan acciones para adaptarla a la legislación actual como mejorar la climatización, los sistemas de eficiencia energética o la iluminación interior.

Tomar esta decisión ha supuesto un incremento en la reforma de la piscina de Cambados de más de 300.000 euros con respecto al proyecto inicial diseñado por las anteriores administraciones. La alcaldesa de Cambados, Fátima Abal, destacó la apuesta de la Diputación por dotar a Cambados de unas instalaciones adecuadas y no de "un mero parche para pasar las elecciones", en referencia al anterior proyecto. A ello se suma que el proyecto dotará a la piscina de "una imagen plenamente reconocible, adecuada a su entorno".

Uno de los problemas que van a generar las obras en cuanto comiencen será su incompatibilidad con la presencia de usuarios en la piscina. Así, durante los meses que se extienda la obra, la intención es trasladar a esos usuarios a la piscina de Vilagarcía. De todas formas, el resto del complejo de O Pombal podrá usarse sin ningún tipo de inconveniente, pudiendo convivir las diferentes actividades deportivas que en él se realizan con las obras que se van a ejecutar. También podrán ser usados los vestuarios.