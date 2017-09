O Grove supera los desafíos más duros

Con tan solo 55 horas para recorrer los más de 770 kilómetros que separan la capital de España de la portuguesa, la Powerade MTB Non Stop Madrid-Lisboa es una de las pruebas más duras de Europa, en la que no solo valen las piernas, algo que saben muy bien los ciclistas de O Grove.

La Powerade Non Stop Madrid-Lisboa es una de las pruebas más complicadas del panorama MTB no solo español, sino también europeo. Lo saben muy bien los seis ciclistas de O Grove que se lanzaron a recorrer los más de 770 kilómetros que separan las dos capitales a lomos de su bicicleta, realizando los relevos necesarios para hacer el recorrido en el menor tiempo posible. No en vano, la organización había fijado en un máximo de 55 horas la finalización de la prueba; los seis ciclistas grovenses que participaron, en dos equipos de tres, lo hicieron en poco más de 42 horas y media.

Por un lado, Estanislao Torres, David Castro y Pedro Lis formaban parte del Team Meco Rasa Loba, mientras que Víctor Grau, Fran Montenegro y Manolo Trelles se unieron en el Team Meco Primer Mio, garantizándose los relevos suficientes para llegar a Lisboa sin parar.

La aventura, que era nueva solo para David Castro y Manolo Trelles, se inició el pasado viernes en la localidad madrileña de Las Rozas, de donde salieron más de 700 participantes. Los dos equipos mecos iban turnándose, con tramos agotadores de seis horas, siendo especialmente difícil el que atraviesa Extremadura antes de internarse en Portugal, donde los ciclistas que lo afrontaron tuvieron que hacer frente a temperaturas de más de 38 grados. También complicada resulta la carrera nocturna, donde "tienes que fiar toda tu suerte al GPS para no perder tiempo o quedar descalificado".

Para una prueba de estas características, explicaba ayer uno de los seis integrantes de la expedición meca, "no solo tienes que tener piernas y un buen físico; también hay que contar con una importante base psicológica para no venirte abajo en los momentos duros y manejar el GPS y tener un gran sentido de la orientación para no perderte, eso te permite llegar a los puntos de control que establece la organización en cada uno de los tramos a recorrer". Pese a la dureza de la prueba, reconocen que "la experiencia es muy atractiva, sobre todo porque fomenta el compañerismo y te permite descubrir cuales son tus límites". Los dos equipos cruzaron la línea de llegada en Lisboa en la madrugada del pasado domingo.

Aunque el objetivo no era la clasificación final, los grovenses finalizaron la prueba en las posiciones 64 y 65, 19 y 20 si solo se tiene en cuenta a los equipos que viajaban con tres integrantes para los relevos. Regresar es algo que todavía tienen que decidir ya que "después de un recorrido así, lo que menos apetece es coger la bicicleta, pero es una opción que no descartamos".