Ferrazo Norte acoge los cruceros para facilitar las salida de turistas del puerto

El muelle Ferrazo Norte se ha convertido en el punto de atraque idóneo, mientras no se acometa una pequeña estación marítima en O Ramal, para el atraque de los cruceros de turismo. La justificación no está basada en la compañía de la escultura baliza "Rosa do Mar" del artista vilagarciano Xaquín Chaves, sino en la facilidad para que los viajeros salgan del recinto portuario sin tener que atravesar toda la infraestructura dedicada al movimiento de mercancías.

Ayer atracó al filo de las ocho de la mañana, por segunda vez en este mes, el buque de turismo de bandera de Bahamas "National Geographic Orion" y lo hizo en Ferrazo Norte, donde permaneció hasta las siete de la tarde.

El servicio portuario habilitó un portalón en el extremo de Ferrazo, frente a la depuradora de Vilagarcía, para que pudieran entrar los taxis, los autobuses de las excursiones y el tren turístico que trasladaron a los viajeros a sus destinos en tierra sin necesidad de tener que atravesar todo el recinto portuario, evitando así cualquier tipo de accidente con los cruceristas derivado del tráfico de mercancías que se gestiona en las radas.

El crucero "National Geographic Orion", que estuvo la pasada semana con otro grupo de viajeros, volvió a la ría de Arousa para desembarcar por unas horas a sus 113 pasajeros y 64 tripulantes.

El buque con bandera de Bahamas, consignado por la empresa García Reboredo, partió a lasa siete de la tarde para continuar su travesía rumbo a la ciudad de A Coruña. Fue despedido en el puerto vilagarciano con la actuación de un grupo folclórico.