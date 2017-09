SOS Sanidade apoya la manifestación de O Salnés contra la reforma de la Lei de Saúde

La Plataforma pola Sanidade Pública do Salnés ha recibido el apoyo explícito de SOS Sanidade a la manifestación convocada para el viernes 29 a las 20.30 horas en Vilagarcía en contra de la reforma de la Lei de Saúde. Los miembros de la plataforma preparan esta tarde en el Auditorio Municipal de la ciudad vilagarciana los detalles de la movilización y a partir de las 20 horas se trasladarán al Concello de Vilanova de Arousa donde se debatirán tres mociones de grupos de la oposición relacionadas con el rechazo a la eliminación del área sanitaria do Salnés.

Vilanova de Arousa es el único municipio del área sanitaria do Salnés con mayoría del Partido Popular que es el que gestiona en el Parlamento de Galicia la modificación de la Lei de Saúde de Galicia en la que, entre otros asuntos, se deroga el área sanitaria do Salnés. Por este motivo ha sido el único concello de la comarca que no acudió a las reuniones convocadas por la junta de personal del área sanitaria y en el único donde no se debate una moción consensuada de los grupos políticos sobre este asunto.

Los miembros de la plataforma estuvieron el viernes por la mañana en el casco urbano de Vilanova, aprovechando la celebración del mercadillo donde hay más vecinos, y repartieron folletos explicativos en contra de la modificación de la Lei de Saúde e invitando a los vecinos a sumarse a la manifestación que se celebrará en Vilagarcía. En esta actividad estuvieron acompañados por la concejala de Gañemos Vilanova, Elena Cores, quien también distribuyó las hojas explicativas.

Esta concejala presenta en solitario una moción sobre el mantenimiento del área sanitaria do Salnés y de forma individual también lo hizo la edil Paula Villanueva, del BNG. El grupo socialista, liderado por Javier Dios, lleva su propuesta sobre la retirada del anteproyecto de reforma de la Lei de Saúde.

La moción consensuada por los grupos políticos con la plataforma pola sanidade pública do Salnés también será abordada en el pleno de la Diputación de Pontevedra el viernes 29 al mediodía, horas antes de la manifestación de Vilagarcía.

Por su parte, SOS Sanidade Galicia hace un llamamiento a la ciudadanía, animándola a participar activamente en las movilizaciones convocadas tanto en O Salnés (Vilagarcía de Arousa) como en Monforte, O Barco y Burela por las juntas de personal y plataformas locales.

SOS Sanidade argumenta su oposición a la modificación de la Lei de Saúde en la reducción de las áreas sanitarias (O Salnés pasará a ser distrito de Pontevedra), además de que consolida la exclusión de la atención primaria, hace inviable la participación social, entre otros perjuicios para el actual sistema público.