Villalonga muestra fidelidad a unos colores

El fútbol moderno gira demasiado en torno a los grandes clubes, pero lejos de los focos mediáticos que lucen las estrellas del Barcelona o el Real Madrid, cuyas acciones se dimensionan más de lo normal, se encuentra otro fútbol, el de los pequeños lugares, donde la camiseta es más que un sentimiento que se lleva pegado al corazón.

Uno de esos pequeños lugares es la parroquia sanxenxina de Villalonga, cuyo club puede presumir de más de dos décadas en la cúspide del fútbol gallego, llegando incluso a gozar de la oportunidad de disputar un play off de ascenso a 2ª B. la del Villalonga es una de las aficiones más fieles que existe en esa Tercera División gallega, y lo ha vuelto a demostrar, en esta ocasión, haciendo un trabajo, de forma totalmente altruista, por el club al que siempre respaldan.

Hace algún tiempo, dos paredes del local social del club se vinieron abajo. La entidad, ante sus problemas económicos, no pudo afrontar el gasto de rehabilitar ese espacio, pero esta misma semana, integrantes de una nueva peña, de nombre "12,13,14" entendieron que su apoyo al club no solo es animar en cada partido, sino trabajar en beneficio de él.

Más de 4.000 ladrillos y cuatro palés de sesenta sacos de cemento que consiguieron reunir sirvieron para poner en marcha un proyecto de rehabilitación de este espacio. Al proyecto no le faltó ni siquiera un aparejador para dirigirlo, así como un considerable número de voluntarios, expertos en estas lides que han mejorado, incluso, lo que había construido con anterioridad. Esos trabajos han durado más de una semana, y se finalizaron en la jornada de ayer, por lo que el local social podrá ser utilizado con total seguridad a partir de ahora.

Desde la peña que se encargó de poner en marcha esta iniciativa se destacaba que "un club como el Villalonga no solo es fútbol, sino que es un sentimiento, además, el fútbol no sería ese gran deporte si no es la afición la que lo hace".

Desde el club no se cansan de agradecer esta iniciativa totalmente altruista de la peña, sobre todo, después de los problemas económicos que ha venido arrastrando la entidad en los últimos años, una situación de la que comienza a recuperarse a base de mucho esfuerzo, trabajo y entrega.