Varela no subirá los impuestos y agilizará las ayudas del IBI en 2018

Uno de los asuntos de mayor importancia en la orden del día del pleno que la corporación de Vilagarcía celebra el jueves es el destino del superávit de 2016 a lo que queda por abonar del Plan de Pago a Proveedores suscrito en 2012 por importe de 4,5 millones de euros. La reducción de la deuda y por tanto la mejor salud económica del Concello permitirá anular el Plan de Ajuste en 2018, casi tres años antes de lo previsto. La cancelación de este plan eximirá al Ayuntamiento de la obligación de tener que subir los impuestos un 2% anual hasta 2020. Si bien el año pasado el equipo de Varela ya decidió no incrementar la carga fiscal sobre los ciudadanos, tuvo que justificar ante el Estado esta decisión, un trámite que a partir de ahora no tendrá que repetir. En este sentido, el alcalde vilagarciano, Alberto Varela, garantiza que en 2018 no se subirán los impuestos.

Para el regidor socialista el otro tema de gran calado del pleno son las ayudas del IBI, que se articulan mediante una modificación de las bases de las ayudas de emergencia.

Varela se compromete a agilizar en 2018 la convocatoria de las ayudas, pues los cambios en el reglamento ya quedarán aprobados de este año, por lo que las subvenciones se podrán activar con la entrada en vigor del Presupuesto.

Sin embargo en 2017 el cobro de las ayudas se demora al último trimestre, ya que todavía deben aprobarse en pleno las bases y abrir un periodo de presentación de solicitudes.