Cometas para buscar un lugar en el mundo

Hace ocho años, la asociación "Por Dereito" puso en marcha una actividad para hacer visible el espectro autista y reclamar legislación y ayuda para los niños que conviven con él. Decenas de cometas tomaron la playa de O Bao, en una imagen que se volvió a repetir ayer, aunque organizada por el Concello y por el ANPA del colegio Torre. La elección de A Illa para esta celebración no fue una casualidad. Este municipio lleva años realizando acciones inclusivas para facilitar la integración de los niños con espectro autista, con señalización en todas las calles del casco urbano.

El cielo de la playa de O Bao, en A Illa de Arousa, se volvió a llenar de cometas volando al viento con una sola misión, hacer visible lo invisible y dar a conocer la situación de los niños con espectro autista. La de ayer era la octava edición de una actividad impulsada por el colectivo Por Dereito, entidad ya desaparecida, pero que prendió la llama de la implicación en el municipio con unas personas ignoradas por la administración en muchas ocasiones y que tienen tanto derecho como los demás a tener un lugar en el mundo.

Precisamente sobre esa circunstancia giró el manifiesto que volvió a leer la edil de Servizos Sociales de A Illa, Dolores Folgar. Escrito por una madre de un niño diagnosticado con espectro autista, el texto volvió a dar una lección a las administraciones de cual es el camino a seguir para realizar acciones inclusivas en la sociedad. Por ello, volvió a pedir "una legislación adecuada, que los políticos sean capaces y valientes a la hora de redactar una ley para una minoría como esta, ya que la legislación es la única arma de la que disponen".

Insistió Folgar en que "una legislación adecuada es fundamental para que los pequeños puedan crecer" y se hizo eco de una cita: "las personas con discapacidad no son menos personas, no son menos humanos, no son menos merecedores de una vida digna; no están enfermos, no tienen un problema, tienen derechos y merecen que se respeten".

Entre los participantes, la procedencia mayoritaria fue de isleños, pero también se acercaron hasta O Bao cometas de otros puntos del territorio gallego. Entre ellos, una serie de cometas pertenecientes a tres coleccionistas de Pontevedra que dejaron impresionados a todos los que se reunieron para gritar al mundo sobre la necesidad de acometer una legislación adecuada que facilite la integración y la vida a los jóvenes con espectro autista y les ofrezca herramientas para facilitar su inclusión en la sociedad.

Las cometas, en el inicio de la actividad, no se encontraron con mucho viento, pero a medida que la marea fue subiendo, comenzaron a volar cada vez más alto. La actividad fue organizada por el Concello de A Illa y por la ANPA del colegio Torre que, en su momento, no dudaron en tomar el relevo de Por Dereito y mantener una iniciativa que, cada año, trata de hacer visible aquello que, para muchos políticos, es prácticamente invisible.