La Xunta aprueba el convenio de gestión del centro de día cambadés

El Ayuntamiento de Cambados insta a la Xunta de Galicia a agilizar al máximo posible la apertura del centro de día, después de que esta semana se firmase el convenio de gestión.

El concejal de Servicios Sociais, Constantino Cordal, manifestó ayer a través de un comunicado que "pensamos que la Consellería de Política Social no abrirá las instalaciones en este 2017. Parece más probable que la apertura no se realizará antes de marzo de 2018. Aunque no tenemos notificación alguna de la Xunta de Galicia al respecto".

El edil apunta que la Xunta es la responsable de que el centro de día abra antes o no, dado que es la titular del edificio y la que está tramitando la creación del servicio. "Desde el Concello cumplimos en todo momento lo que nos pidió la Xunta".

Pero Constantino Cordal entiende que la administración autonómica no está siendo lo rápida que debería con los trámites. En este sentido, apunta que ha tardado cuatro meses en abrir los sobres económicos del contrato de amueblamiento y equipamiento.

Por ello, teme que la Xunta se demore ahora con la publicación del pliego con las bases del concurso para la adjudicación del servicio. "Nosotros seguiremos haciendo presión para que abran el centro de día cuanto antes", remacha el edil del cuatripartito.