El PP abandona la comisión de la Ciudad del Vino: "Abal nos quiere tomar el pelo"

El portavoz del Partido Popular de Cambados, Luis Aragunde, anuncia que su formación abandona la comisión de seguimiento de la Ciudad Europea del Vino. La gota que ha colmado el vaso son las supuestas mentiras del presidente de la comisión, el concejal de Enoturismo José Ramón Abal. Pero hay otras, ya que según Aragunde las reuniones son "un paripé para que él salga al día siguiente en el periódico diciendo que todo va fantástico". En este sentido, afirma que las contribuciones e ideas de otros miembros de la comisión no son tenidas en cuenta en absoluto.

La comisión se reúne todos los primeros lunes de mes, y la polémica entre el PP y el gobierno municipal se desató tras el encuentro del pasado 4 de septiembre. Según Aragunde, en la reunión se le preguntó a José Ramón Abal por las fechas previstas para la celebración de la Festa da Vendima y del encuentro de cofradías gastronómicas, y el concejal le respondió con evasivas, afirmando que no estaban cerradas. No obstante, siempre según la versión del líder del PP, esa misma mañana técnicos del Concello estuvieron llamando a representantes de cofradías de Portugal para invitarlos al encuentro de Cambados, y se les decía que tendría lugar los días 13 y 14 de octubre.

En este sentido, Aragunde muestra el programa de actos que estaría enviando el Concello a los invitados, en el que en efecto figuran como fechas el 13 y el 14 del mes próximo. Y según el PP de Cambados, esos programas llegaron a los correos electrónicos de los invitados entre el 4 y el 5 de septiembre. Por ello, considera que Abal actuó de mala fe en la comisión de la Ciudad Europea del Vino, al responder con evasivas a las preguntas que se le formulaban. "Puedo admitir un fallo de coordinación y errores. Incluso que contestase que dijese que se estaba barajando hacerlo entre el 13 y el 14 de octubre, pero que no estaba cerrado. Pero que nos mienta con premeditación y alevosía, no", plantea Aragunde.

Así las cosas, anuncia que el PP ya no volverá a asistir a las comisiones. "Yo no voy a donde nos quieren tomar el pelo". Además, considera que ese equipo de trabajo tampoco aporta gran cosa. Para empezar, recuerda que no empezó a reunirse hasta julio, "cuando debería estar creada desde el año pasado para tener tiempo suficiente a planificar las actividades", y continúa asegurando que José Ramón Abal ni siquiera escucha las ideas de todos los asistentes.

En este sentido, afirma que en la comisión de agosto, el secretario del Capítulo Serenísimo do Albariño, Pedro Piñeiro, sugirió que se contactase con el periodista portugués Nuno da Costa, que es editor de "Wine", una de las revistas de vinos más importantes del mundo, y a quien el Capítulo había nombrado Cabaleiro do Albariño unos días antes. Piñeiro entendía que Da Costa podría echar una mano a publicitar Cambados y la Ciudad Europea del Vino desde su publicación. "Pero resulta que ni se habló con Nuno da Costa y que ni siquiera se recogió en el acta de la comisión la idea de Piñeiro", lamenta Aragunde. "Eso es tomarle el pelo a la gente".

Finalmente, criticó al cuatripartito por no planificar con más antelación las actividades, y por no publicitarlas con tiempo suficiente en folletos o en la página web. "Así es imposible planificar unas vacaciones o un fin de semana de enoturismo en Cambados".