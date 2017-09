Las mariscadoras pierden una ayuda de 16.000 euros para regenerar A Fangueira

Además de los despidos, otro de los temas polémicos y candentes abordados en la reunión de la Xunta Xeral del lunes fueron las subvenciones para proyectos de regeneración 2017-2018 del marisqueo a pie y para la adquisición de una clasificadora de moluscos.

La ayuda para regenerar el banco marisquero de A Fangueira (ubicado en las inmediaciones de Os Lombos do Ulla) fue solicitada por la comisión gestora, con María Jesús Fernández a la cabeza. El patrón mayor, José Luis Villanueva, siempre ha defendido que este órgano de gobierno provisional no es competente para pedir los fondos, algo que hizo valer en la asamblea de la Xunta Xeral, según asistentes a la misma. "A base de mentiras, trató de convencer a la gente de que si se aprobaba la subvención se estaría prevaricando", dice Fernández Culler, quien advierte de que va a fiscalizar y denunciar "todas las decisiones que vulneren las normas". El importe concedido por la Consellería do Mar es de 16.000 euros -se solicitaran 35.000- pero la Xunta Xeral no aceptó la ayuda. Entre los votos en contra había mariscadoras de a pie.