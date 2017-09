El hombre que le ganó una laguna a Costas

A principios de la pasada década de los 80, A Illa se preguntó en manos de quién estaba su monte. Miraron en los registros del Ayuntamiento de Vilanova -en aquel entonces A Illa y Vilanova eran un único municipio-, y en la administración no había ni un solo papel que acreditase que la masa forestal de la localidad estuviese a nombre del Concello. Ese fue el germen de la comunidad de montes de A Illa, en cuyo nacimiento participó Juan Jesús Diz Besada, fallecido el jueves a los 61 años a consecuencia de un cáncer.

Diz Besada fue un gran enamorado del monte, y una persona activa en la localidad. En los años postreros de la dictadura de Franco participó en la gestación de Dorna, una asociación cultural y deportiva que con el tiempo se ha convertido en una de las señas de identidad de A Illa. Aficionado a la caza, fue también presidente de una sociedad cinegética de la localidad.

No obstante, sería al frente de la comunidad de montes donde alcanzó una mayor proyección social. Aunque no fue el primer presidente de la entidad, sí estaba al frente cuando se consiguieron algunos logros históricos, como serían el cierre a los vehículos del parque de O Carreirón o arrebatarle a Costas la laguna costera de A Braña da Veiga.

Ambas victorias fueron difíciles. En A Illa no faltaron las voces críticas cuando se planteó la posibilidad de vallar el acceso a O Carreirón, para de ese modo evitar el paso de los coches y las motos y ayudar a preservar uno de los ecosistemas más frágiles de la comarca. Pero los comuneros, que eran los propietarios del terreno, y Diz Besada a la cabeza, estaban convencidos de que O Carreirón no era un pedazo de tierra cualquiera y de que se merecía mantenerlo ajeno a los humos y las ruedas de los vehículos a motor.

Contra Costas

Otra de las batallas en las que se vio inmerso Juan Jesús Diz fue con la Dirección General de Costas, que quería incorporar a su catálogo de bienes la ensenada de O Bao -la situada a la entrada de A Illa- y la laguna de A Braña da Veiga. El asunto acabó en los tribunales, y la suerte fue dispar.

Así, los jueces dieron la razón a la comunidad de montes -dirigida también en ese momento por Diz Besada- en lo referido a la laguna, al asumir el argumento de A Illa de que la laguna era de agua dulce y de que no llegaban hasta ella las corrientes marinas. No obstante, los jueces fallaron a favor de Costas en el caso de O Bao, al considerar que no había agua potable.

Juan Jesús Diz Besada también fue responsable de algunas actuaciones de menor calado público, como delimitaciones o repoblaciones, pero que han contribuido a preservar la escasa masa forestal de A Illa, contemplada hoy como un magnífico complemento para sus playas y como un edén para quienes buscan en A Illa un lugar de descanso y desconexión. Diz Besada fue velado durante la jornada de ayer en el tanatorio de Cambados, y a primera hora de la noche fue incinerado.