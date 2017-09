"Triunfo" ya se levanta solo

"Triunfo" fue rescatado apenas unos días antes de morir. Así de concluyente se muestra la veterinaria de Meis que lo atiende desde el sábado pasado. Según Rosa Sanmartín, su cuerpo estaba a punto de decir basta tras dos meses de martirio. Ahora parece que mejora.

Los veterinarios que atienden a "Triunfo" se llevaron ayer una grata sorpresa cuando fueron a primera hora de la mañana a visitarle y vieron que ya podía levantarse él solo. "Triunfo" es un potro de dos años que tras pasar en torno a dos meses atrapado por un lazo metálico en un monte de Boiro, fue rescatado por Beatriz Heyder, que tiene una protectora privada en Meis, y que le ha ingresado en una clínica veterinaria de esta misma localidad. Y es que el estado de "Triunfo" es muy delicado.

La veterinaria que lo atiende, Rosa Sanmartín, resalta la importancia de que ayer se haya podido incorporar él solo, pero avisa de que no hay que dejarse llevar por la euforia. "Está mucho mejor físicamente, y por ahora parece que está respondiendo fenomenal al tratamiento. Pero es un animal que ha estado sometido a un estrés enorme, y no podemos perder de vista que en cualquier momento su cuerpo puede rendirse y no aguantar más".

"Triunfo" es un joven caballo mostrenco, que cayó en una trampa ilegal. Fue localizado a mediados de agosto por un hombre que había subido al monte a recoger setas, y tras diversas gestiones, la Guardia Civil abrió una investigación contra su dueño -un vecino de Boiro- por un supuesto delito de maltrato animal. El hombre, que supuestamente tenía también un matadero ilegal desde el que podría dedicarse a la venta de carne a terceros, se lo cedió a Heyder.

En la veterinaria que lo atienden avisaron desde el primer momento de que la recuperación no sería sencilla. "Tiene tres problemas graves: una debilidad física brutal, la infección de la herida, que también es importante, y la erliquiosis, que la tiene generalizada por todo el cuerpo".

Sanmartín explica que la erliquia se transmite por la picadura de las garrapatas, y que se manifiesta por la muerte masiva de los glóbulos blancos, lo que deja al organismo en una situación de extrema fragilidad frente a una infección. "Si no lo llegan a rescatar, este caballo se habría muerto el lunes", remacha la veterinaria de Casal do Río.

Así las cosas, Sanmartín pide paciencia. A través de las redes sociales se ha iniciado una cuestación económica para reunir los 3.600 euros que cuesta la operación que necesita "Triunfo" en su pata, que tiene destrozada tras pasar dos meses atrapado en el lazo -según las estimaciones de la veterinaria-. "Pero eso ahora es lo de menos. Primero tiene que superar los otros problemas".

En cualquier caso, Beatriz Heyder explica que ya han superado los 1.000 euros reunidos con destino a la operación.