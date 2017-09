Pendientes de los informes técnicos en las zonas de libre marisqueo

En relación con la campaña de libre marisqueo que se abre en octubre, Rosa Quintana manifestó que entiende que el sector esté preocupado, pero los técnicos aún no acabaron los informes para poder valorar las capturas que podrán realizarse.

"El libre marisqueo está puesto en la orden que regula los planes de explotación que dice que en las zonas donde no exista un plan específico se abrirá el primer lunes de octubre, o sea el día 2. En cuanto al seguimiento que están haciendo los técnicos para saber la cantidad de producto que se puede obtener, aún no tengo los datos porque se están terminando de hacer los informes. En el momento en que tengamos los datos de los técnicos se convocará una reunión con los patrones mayores para explicarles cual es la producción prevista que, según estos estudios, podremos disponer. Como pasa siempre en el libre marisqueo se abre el día 2 de octubre y se cierra en marzo. No hay ninguna novedad al respecto" declaró la conselleira.