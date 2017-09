José María Rodríguez Barreiro: "El crimen de la depuradora me impactó, siempre lo tuve en la cabeza"

A José María Rodríguez Barreiro le cambió la vida hace tres años y medio. Una caída en una acera rota le provocó una grave herida en una pierna de la que no logró recuperarse completamente, y le diagnosticaron un 73 por ciento de minusvalía. Apartado súbitamente del mercado laboral, este antiguo marinero de Vilaxoán que hoy tiene 41 años se refugió en la lectura y la escritura para matar el tiempo. Acaba de poner a la venta en el portal de Amazon la que es su primera novela, "El asesino de rostros", que esta inspirada en un crimen real ocurrido en 1998 en Vilaxoán.

-¿Qué hay de real y qué de ficción en la novela?

-El punto de partida, el crimen, es real. Y hay localizaciones reales. Pero el grueso del argumento de la historia es ficción.

-Usted era joven cuando se produjo el asesinato. ¿Qué recuerda de él?

-Hubo un revuelo enorme, sobre todo cuando la policía entró en la depuradora para reconstruir el crimen.

-¿Por qué tomó ese suceso como punto de partida de la novela? ¿Teme que hiera sensibilidades entre los vecinos?

-Aquel crimen me impactó mucho. Fue algo que siempre tuve en la cabeza, y a raíz del accidente, cuando empecé a escribir, me puse a indagar. En cuanto a los vecinos, recurrí a nombres ficticios y a la imaginación precisamente para no molestar a nadie.

-¿Cuáles son sus referentes literarios?

-Me gusta mucho el género policiaco, y los escritores que más César Pérez Gellida, Lorenzo Silva y Dolores Redondo. En cuanto a la televisión y el cine, me gustaron series como "The Killing" y películas como "Seven".

-¿Cuáles son sus próximos proyectos?

-"El asesino de rostros" está publicado en formato digital, y me gustaría sacar una edición en papel para Navidad. Y estoy pendiente de sacar otra novela que ya he terminado y que se titula "Tras el asesino". Me gusta escribir. Puedo pasar horas y horas escribiendo.