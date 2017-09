La Plataforma denuncia que la tercera planta del Hospital solo se abrió para una grabación

La Plataforma pola Sanidade Pública do Salnés celebró anoche en el Auditorio Municipal de Vilagarcía una charla informativa dirigida a colectivos sociales y vecinales para explicar las repercusiones del proyecto de modificación de la Lei de Saúde de Galicia que, entre otras consecuencias supondrá la desaparición del área sanitaria do Salnés para reconvertirse en distrito de Pontevedra. Entre las críticas por la situación del centro hospitalario comarcal, la plataforma expuso que este fin de semana se reabrió la tercera planta del Hospital do Salnés porque el lunes se convertía en un plató de grabación de una película y que ayer volvió a cerrarse, por lo que los pacientes fueron reubicados.

La charla informativa de la plataforma, a la que asistieron cerca de un centenar de personas, estuvo a cargo de tres miembros de la junta de personal del área sanitaria quienes criticaron que mientras Sanidade habla de la ampliación de espacios vuelve a cerrar la tercera planta de hospitalización y los pacientes tienen que quedarse en las camas de observación de urgencias.

Los representantes de los trabajadores sanitarios pusieron de manifiesto que desde que se hizo la unión de las áreas sanitarias de Pontevedra y O Salnés en una EOXI con el pretexto de que se iba a ahorrar en costes de altos cargos, en el nuevo sistema hay más directivos que en el anterior y lo que sí perdió O Salnés fue la capacidad de gestionar sus recursos.

Entre las pérdidas, a modo de ejemplo, señalaron que en el Hospital do Salnés había aparatos de rayos más nuevos que en Pontevedra, por ser un centro de más reciente creación y fueron trasladados a los hospitales grandes. En la especialidad de cardiología contaban en la consulta con un ecocardio que también fue llevado a Pontevedra, por lo que ahora solo viene un especialista a consultar a pacientes de Vilagarcía y de Vilanova (el resto del área sanitaria tiene que ir al CHOP) y no tiene aparatos para hacer pruebas, por lo que el usuario tiene que trasladarse igual.

También se habla de que existe la consulta de neurología, pero es solo para los pacientes de Vilagarcía y la lista de espera es de un año, según explicaron en la reunión.

En cuanto al servicio de oncología, instaurado recientemente en el Hospital do Salnés, este consiste en la presencia de un oncólogo una vez por semana que pasa consulta a 5 pacientes, pero no tiene posibilidad de aplicar ningún tratamiento. En cuanto al nuevo bloque quirúrgico con 5 salas de operaciones, en la actualidad están funcionando solo tres.

Los representantes de los trabajadores están convencidos de que si el modelo de la EOXI fracasó porque tampoco consiguió la anunciada coordinación de servicios entre los hospitales y atención primaria, la reforma sanitaria que proyecta el gobierno del Partido Popular en la Xunta de Galicia contribuirá a empeorar la situación, ya que la nueva filosofía es tener en cuenta los recursos existentes, en lugar de las necesidades de los pacientes.

El aumento de las listas de espera y la privatización encubierta de la sanidad pública, externalizando servicios y contratando con la sanidad privada fueron otros de los argumentos esgrimidos por la Plataforma pola Sanidade Pública para solicitar a los representantes de los colectivos sociales y vecinales que se sumen a la gran manifestación que se celebrará el viernes 29 a las 20.30 horas en Vilagarcía de Arousa para exigir la retirada del proyecto de modificación de la Lei de Saúde de Galicia.