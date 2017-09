Sin noticias de Mar por el libre marisqueo

A menos de dos semanas para el inicio de la campaña de libre marisqueo en la ría de Arousa, el patrón mayor de A Illa reconocía ayer que no han tenido ningún contacto con la Consellería do Mar para perfilar el desarrollo de la actividad. "Las cofradías presentamos el pasado mes de febrero una serie de propuestas que reiteramos en junio a las que no hemos recibido ningún tipo de respuesta", explica.

Esas medidas son retomar los registros de embarcaciones en los bancos de libre marisqueo con PDA' (máquina digital), lo que evitaría que el marisco pudiese evitar los puntos de control, la realización de arados del terreno y el dragado en el río para canalizarlo adecuadamente y evitar el afloramiento de lodos. Ninguna de esas propuestas ha sido contemplada todavía por la Consellería.

La posibilidad de que sean los propios pósitos los que vigilen los bancos de libre marisqueo, una propuesta que la Consellería lleva tiempo planteando, es algo que el patrón mayor de A Illa ve inviable. "Esta ría es muy grande y resulta complicado, con nuestros escasos recursos, controlarla toda; además, hay que recordar que nosotros somos administrados y no administración, que debe ser la que asuma la responsabilidad sobre el tema", explica.

Millán recuerda que el próximo día 2 "se inicia la campaña, por lo que esperamos que nos convoque en los próximos días para perfilar su desarrollo en cuanto a topes y demás cuestiones".

En lo que respecta a la situación del recurso, las cofradías no cuentan con datos oficiales, más allá de los muestreos propios que han realizado. Esos muestreos señalan que las perspectivas no son muy alentadoras, ya que en lugares como "O Bohído y Os Lombos indican que hay algún reclutamiento, pero excesivamente pequeño, mientras que en Cabío hay una importante escasez de recurso".

En definitiva, Millán teme que el millar de embarcaciones que inicien la campaña se vayan a encontrar "con una situación muy similar a la ocurrido en la anterior".