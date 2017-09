Los cosecheros de tinto Barrantes ultiman una vendimia un 30% más abundante que la de 2016

La vendimia del vino tinto de Barrantes llega a su recta final. Y los cosecheros están más que satisfechos, aunque todavía no pueden concretar cómo afectará al vino la inusual sequía de este 2017. Productores consultados por FARO estiman que se ha recogido entre un 20 y un 40 por ciento más de uva que en 2016 -que ya había sido una vendimia buena en cantidad-, pero dudan de que ese porcentaje se traduzca en igual medida en número de botellas. "Ha llovido poco y la uva no tiene demasiado líquido. Aunque en kilos se haya recogido un 20% más de uva, quizás la producción final de vino sea similar a la de hace un año", afirma Rafael Vázquez, que este mismo año quedó segundo en el concurso de la fiesta de Barrantes, en la modalidad de autóctonos.

La cosecha del tinto de Barrantes, o "folla redonda" empezó algo más tarde que la del albariño. Todavía no está concluida, e incluso hay familias que aún pretenden empezarla a lo largo de esta semana. No obstante, el grueso de la producción ya está en las bodegas. Vázquez es uno de los que ya terminaron. Él empezó la recolección el día 9, unos 20 antes que otros años. Un adelanto que fue posible gracias a las falta de lluvias de los últimos seis meses.

Una uva sana

Victoria Núñez, de Leiro (Ribadumia) apunta a su vez que "hay más cantidad de uva, y es buena. Está sana y limpia". Aún no ha encerrado el vino -proceso posterior a la fermentación y prensado de la uva-, por lo que no se atreve a concretar la cantidad de litros que obtendrá, "pero mi sensación es de que también habrá más rendimiento que hace un año, porque la uva que nosotros recogimos sí que tenía zumo".

Victoria Núñez es hija de Manuel Núñez Señoráns, uno de los hombres que ha ganado más premios en la fiesta de Barrantes, y que de hecho en la edición del pasado junio obtuvo el primero en la categoría de Barrantes. En su caso empezaron a vendimiar con una semana de antelación con respecto a las fechas habituales.

Quien todavía no ha empezado la recolección es Susana Mosteiro. "A nosotros nos gusta que el vino tinto esté en su punto máximo de maduración, siempre y cuando no amenace con mucha lluvia y no haya problemas de botritis".

Sus previsiones son optimistas. "Este año hay mucha uva. El pasado ya había sido bueno, pero éste puede haber entre un 20 y un 30 por ciento más de producción".

Mosteiro pertenece a una familia con tradición en la elaboración de tinto tipo Barrantes -en 2014 ganaron el primer premio en la fiesta, y este año se llevaron el segundo y el tercero-, y plantea que aún hay mucho "folla redonda" de la cosecha de 2016. Pero plantea que si se trata de buenos caldos, estos no acusan en absoluto el paso del tiempo. "Los vinos buenos pueden aguantar perfectamente año y medio".

Rafael Vázquez apunta que la sequía de este año tendrá posiblemente más consecuencias sobre el vino que el rendimiento. "El vino tendrá un color muy intenso, pero habrá que esperar para saber si conserva los matices en el sabor porque las cepas han estado expuestas a un estrés muy fuerte por la falta de agua".

Él también tiene mencía -una variedad tinta autóctona-, y la tendencia ha sido la misma que en el caso del "folla redonda" o del albariño: mucha abundancia y buen estado de salud del fruto. "Con el mencía nos nació muchísimo. Había tanto que durante la poda en verde tuvimos que cortar bastantes racimos porque si lo dejábamos todo se resentiría la calidad".

La tradición

Hugo Mouriño estima que este año ha recogido en torno al 40% por ciento más de uva. "En la era de casa recogemos un año flojo sobre 40 capazos de uva. Uno bueno llegamos a los 60 o 65, pero éste pasamos de los 80", afirma. En su caso no teme por la pérdida de rendimiento derivada de la sequía, porque regó los viñedos "un par de veces". "Pero sí que es cierto que en donde no se regó parece que la uva no tiene tanto líquido". Por ello, considera que el balance general de la vendimia "es muy bueno".

Mouriño tiene una bodega tradicional, con suelo de tierra y barriles de madera. Afirma que es una elección premeditada. "El suelo de tierra mantiene unas condiciones de temperatura y humedad estables en la bodega, algo que no sucede con el cemento o la plaqueta", arguye. En cuanto a los barriles, aduce que "el Barrantes es un vino grueso que para mí pide madera, no acero".