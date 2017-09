El Concello de Vilagarcía saca a licitación la mejora de los aseos del campo de fútbol de Vilaxoán

El Concello de Vilagarcía de Arousa ha decidido sacar a licitación de inmediato las obras de mejora de los aseos para el público en el campo de fútbol municipal de Vilaxoán, tras recibir la resolución de la Diputación de Pontevedra por la que le autoriza a reutilizar las bajas de la subvención destinada a obras en el campo de fútbol de Faxilde.

El gobierno municipal pretende iniciar hoy el proceso de licitación de los trabajos en el campo de Vilaxoán, ya que el proyecto está redactado desde hace meses con el objetivo de no demorar más esta necesaria actuación en la que se invertirán 30.080 euros.

El proyecto firmado por el arquitecto municipal fue aprobado por la Xunta Local de Goberno en sesión del 24 de julio, pero el proceso de contratación no se pudo iniciar hasta ahora, a la espera de la resolución de la Diputación de Pontevedra con el fin de garantizar la financiación de las obras. Como solución provisional mientras no se ejecuta la mejora de los aseos para el campo de fútbol, la Fundación Municipal de Deportes de Vilagarcía optó por instalar hace unos meses un aseo portátil al que el pasado viernes se sumaron otros dos.

El proyecto técnico plantea la rehabilitación y reparación de los aseso destinados al público en el campo de fútbol de Vilaxoán que se encuentran en estado deficiente. La actuación se resume en la mejora de los acabados de los parámetros interiores (pinturas y alicatados) y los nuevos aparatos sanitarios.

Según la memoria de la obra, está prevista la demolición de las cabinas sanitarias para sustituirlas por otras de tablero HPL. Se instalarán aparatos sanitarios nuevos, excepto los lavabos existentes actualmente y fabricados de obra, que se revestirán de microcemento. Se ampliará la edificación para posibilitar la instalación de un aseo adaptado y se completará la cubierta para unificarla con los vestuarios antiguos existentes. Por último se revestirá exteriormente la edificación con placas HPL con el fin de mejorar el aspecto estético y se renovará la carpintería sustituyendo las ventanas de hormigón por otras de aluminio e instalando dos más.