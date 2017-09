Luis Aragunde acusa a Abal de mentir en la comisión del vino

El portavoz del Partido Popular de Cambados, Luis Aragunde, cargó ayer contra el concejal de Enoturismo, José Ramón Abal, al que acusó de mentir en la última reunión de la comisión de seguimiento de la Ciudad Europea del Vino, celebrada el 4 de junio. Según Aragunde, el edil se negó a desvelar las fechas previstas para el encuentro de cofradías gastronómicas, limitándose a afirmar que no estaban concretadas, y que en todo caso se celebraría durante octubre.

No obstante, el líder de los conservadores sostiene que si Abal no avanzó las fechas en la comisión fue porque no quiso, pues según él en el momento de la reunión ya estaban decididas. Según él, esa misma mañana trabajadores del Concello llamaron a representantes de cofradías para invitarlos para los días 13 y 14 de octubre. Por ello, Luis Aragunde apunta que "el concejal mintió" a los distintos colectivos presentes en la comisión.

Además, el portavoz del PP se muestra muy crítico porque según él, reina la falta de planificación en todo lo relativo a la Ciudad del Vino. Sobre esto, apunta que el responsable de Enoturismo anunció la celebración de una Fiesta de la Vendimia, pero que también sobre eso contestó que no había fecha. "No se entiende que se quiera celebrar una fiesta a menos de un mes y que la fecha aún no esté cerrada para colgar en la web del Concello y darle la suficiente publicidad, y así atraer al mayor número de personas". "No se pueden pensar actividades de repente sin planificación, sin publicidad anterior, sin previsión ni tener claro que actividades se harán", añade.

Aragunde considera que la comisión "es un paripé", y que el Ayuntamiento está perdiendo una gran oportunidad de promocionarse turísticamente con el nombramiento por culpa del gobierno municipal. "Lo están pasando fenomenal yendo de viaje y promocionándose a nivel personal, pero el beneficio en la economía cambadesa está siendo muy escaso".