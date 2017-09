Somos Cambados recuerda al PP sobre el área sanitaria "que no tiene mayoría en O Salnés"

Somos Cambados insta al Partido Popular de la comarca "a no hacer ostentación de una mayoría que no tiene en nuestra comarca", y al presidente de la Mancomunidade, el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, a "no olvidar que ejerce una presidencia en funciones".

La formación que representa en la Mancomunidade el concejal Constantino Cordal hace estas valoraciones después de que el pleno de la Mancomunidade aprobase anteayer jueves una moción suya en contra de la supresión del área sanitaria, después de que el alcalde de Meis se ausentase de la sala de sesiones, lo que abocó al PP a perder la votación.

Somos Cambados considera que el anteproyecto de reforma de la Lei de Saúde de Galicia aboca al Hospital do Salnés a convertirse en una "sucursal" del de Pontevedra, "abriendo la puerta a restarle especialidades y servicios".

El partido cambadés considera que el Hospital recibirá menos presupuesto, lo que redundará en una peor calidad asistencial. "Con menos medios en los hospitales comarcales la alternativa será desplazarse a los grandes hospitales, mientras se acelera la marginación de los centros de salud".