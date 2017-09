Quintana rechaza ante Varela "localismos" para traer a Galicia el laboratorio de bivalvos

El alcalde de Vilagarcía y la conselleira do Mar se reunieron ayer en San Caetano. // Cedida

Vilagarcía quiere acoger el laboratorio europeo de bivalvos que actualmente se encuentra en Reino Unido y que Galicia aspira a albergar aprovechando la salida del país anglosajón de la Unión Europea -proceso conocido como Brexit-. Así se lo trasladó ayer por la tarde en una reunión celebrada en San Caetano el alcalde arousano, Alberto Varela, a la conselleira do Mar, Rosa Quintana, quien aclaró al regidor socialista que "este es el momento de centrarnos en el objetivo de que -el laboratorio- venga para Galicia sin caer en localismos".

Varela informó a la conselleira popular que el pasado mes de julio el pleno de la corporación de Vilagarcía aprobó una moción en la que pedía que el prestigioso laboratorio se ubicara, llegado el momento, en el Instituto Tecnolóxico para o Control do Medio Mariño (Intecmar), ubicado en Vilaxoán, en el término municipal de Vilagarcía de Arousa.

Según apuntan desde la Consellería do Mar -el Ayuntamiento, por su parte, no informó de la reunión-, Rosa Quintana dio traslado al alcalde de los pasos que se están dando desde Galicia para convertirse en sede del laboratorio comunitario de referencia de los contaminantes virales y bacteriológicos de moluscos, en inglés Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), emplazado en Weymouth, al sur de Reino Unido.

La conselleira do Mar dejó claro a Alberto Varela que la Xunta apuesta firmemente para que el laboratorio se traslade a la comunidad gallega, ya que su actividad es fundamental en materia de comercialización de moluscos bivalvos y también por su vinculación a las estructuras decisorias europeas, destacan desde la Consellería.

"Lo importante es hacer lo posible para que venga para aquí, y después sería el momento de evaluar la idoneidad de la ubicación teniendo en cuenta los posibles condicionantes", dijo la titular autonómica de Mar al regidor vilagarciano, al que invitó a visitar el Intecmar "por primera vez" para que pueda conocer directamente el funcionamiento de este centro puntero en Europa en materia de análisis y control que, de venir para Galicia, sería beneficioso para los intereses pesqueros, marisqueros y acuícolas de nuestra comunidad.

Además del propio Ejecutivo gallego, el sector conservero y el mejillonero también ven "clave" para la Galicia la oportunidad de acoger el laboratorio europeo de bivalvos, toda una referencia europea en el estudio de moluscos.