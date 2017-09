Un niño de 3 años es el primer paciente que recibe tratamiento contra el AME en España

Un niño de 3 años afectado por AME (Atrofia Muscular Espinal), altamente degenerativa, recibe hoy en el Complejo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) un medicamento extranjero, que se administra a través de punción lumbar, que pretende frenar su enfermedad y que acaba de ser autorizado por la Xunta de Galicia aunque procede de Estados Unidos.

No será el primer caso pues en dos semanas será otro afectado el que reciba el llamado "Spinraza" en el Hospital de Ourense, de modo que se generalizará para todos los pacientes gallegos susceptibles de recibir este eficaz tratamiento en los próximos meses.

Así lo explica Mercedes Álvarez, cambadesa afectada por esta enfermedad y presidenta de la asociación quien admite que el medicamento no es útil para ella sino solo para aquellos enfermos a quienes se haya comprobado que su enfermedad se debe a la mutación del cromosoma 5Q. Pero ese no es su caso "porque a mi no me encuentran la mutación por lo que debo seguir esperando", dice con resignación.

Pero se muestra especialmente satisfecha porque en Galicia se haya autorizado la administración de "Spinraza" que aunque no es la cura definitiva "nos enseña el primer rayo de luz, al abrir una puerta que hasta hace muy poco estaba completamente cerrada", expresa en un comunicado.

El medicamento, explica, "está aprobado para todo tipo de edades pero no todos los afectados son aptos para recibirlo", explica la única excluida de este programa.

Recuerda Mercedes Álvarez que en dicienbre del año pasado la FDA aprobó en Estados Unidos el primer fármaco dirigido a los pacientes de AME, denominado Spinraza que pertenece a los laboratorios Biogen. A partir de ahí se autorizó su comercialización en Europa, pero en España su uso podría retrasarse durante meses o años por lo que dieron los pasos necesarios de modo que convencieron al conselleiro de Sanidade, Vázquez Almuiña, para que entrara dicho medicamento en la categoría de extranjero de modo que se salta la lenta burocracia.