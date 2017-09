Las lonjas completan el verano con más nécora y mejores ingresos del último lustro

Está claro que 2017 es un año de nécora en Galicia. Tal es la abundancia de este crustáceo que en julio y agosto se consiguieron los mejores resultados del último lustro, tanto en volumen como en ingresos. Incluso se trata de uno de los estíos con más cantidad y mejor importe económico de la última década.

En esos dos meses las lonjas gallegas despacharon casi 53 toneladas de este preciado producto e ingresaron por ello más de 832.000 euros.

En la plataforma Pesca de Galicia, dependiente de la Xunta, se aclara además que la nécora marcó un precio medio de casi 16 euros por kilo, llegando a alcanzar un tope de 110 euros, registrado en Pontevedra (Mercado).

Ni que decir tiene que el balance provisional de la primera venta de nécora este verano constituye un formidable registro para los intereses del sector pesquero.

Sobre todo si se comparan con los de ejercicios previos, ya que en julio y agosto del año pasado se habían quedado en poco más de 36 toneladas y 680.000 euros, mientras que en verano de 2015 habían sido 43 toneladas y 724.000 euros.

También se superan los registros de julio y agosto de 2014, con 40 toneladas de nécora vendidas en el conjunto de las lonjas gallegas por importe de 654.000 euros, y los de 2013, con cantidades prácticamente idénticas.

Es cierto que mejor habían ido las cosas en 2012, cuando se superaron las 56 toneladas, pero entonces la facturación fue también inferior a la de este año, quedándose en 765.000 euros.

Y además había sido una especie de espejismo, ya que en 2011 el volumen total de nécora durante esos dos meses estivales fue de 44 toneladas, situándose en el año 2010 en torno a las 51 toneladas.

De este modo en el verano que está a punto de finalizar puede hablarse, sin duda alguna, de un significativo repunte en las capturas de nécora gallega.

Coincide, bien es cierto, con la escasez de pulpo, por lo que una vez más hay que aludir a las reflexiones de los pescadores más veteranos, que suelen repetir que los años con escasez de cefalópodo son propicios para la abundancia de sus presas favoritas, los crustáceos.

No es extraño, por tanto, que los pescadores de centollo se froten las manos pensando en la campaña que se abrirá el 12 de noviembre. Aunque no es menos cierto que en este caso la cantidad de producto disponible no solo va a depender de la mayor o menor presencia de pulpo, sino también del daño que puede estar causando al "rey de los mariscos" la siempre recurrente pesca ilegal.