La lista de espera en los comedores escolares de Vilagarcía crece a 60 alumnos este curso

La demanda de comedor escolar en Vilagarcía no deja de crecer. Prueba de ello es que el aumento de plazas que experimentaron algunos colegios en los últimos años (Carril 20, Rubiáns 12 y Vilaxoán 10) no ha logrado eliminar la lista de espera, que se sitúa en 56 alumnos para el curso que está a punto de comenzar. No obstante es el CEIP A Lomba -sin posibilidad de aumentar el número de comensales por falta de espacio- el que concentra el aumento de la lista al dejar fuera a 49 niños, una cifra superior a la de años anteriores, según reconoce el propio director del centro.

La situación es distinta en las afueras, donde se ubican los demás comedores, con una lista de espera muy residual. Según los datos facilitados a FARO por cada uno de los colegios, en Rubiáns se han quedado sin plaza 4 escolares, en Carril 3 y en Vilaxoán ninguno -la demanda es igual que la oferta-. Cabe señalar que si no se hubieran incrementado las plazas en estos centros la lista de espera sería mayor.

En el caso del CEIP Rosalía de Castro (Carril), el curso pasado ganó una veintena de plazas para poder suprimir el contestado y efímero doble turno impuesto por la Consellería de Educación. Tras las movilizaciones de los padres, la administración ejecutó obras de reforma durante las vacaciones de Navidad para ampliar las instalaciones y dar cabida a todos los niños en una única tanda de comidas.

Pero la demanda sigue creciendo y "tenemos una pequeña lista de espera de tres niños; todos ellos de nuevo ingreso y matriculados en septiembre", precisa la directora. "Todos los de julio lograron plaza", añade.

En total, este curso comerán en los centros públicos de Vilagarcía 699 escolares de Infantil y Primaria: 203 en Carril, 200 en A Lomba, 180 en Vilaxoán y 116 en Rubiáns.

El colegio de A Lomba es el único con cocina propia. Tres personas trabajan en los fogones y otras nueve se encargan de atender a los niños. Estas últimas son "colaboradores" que cada tres meses "reciben una pequeña gratificación", explica el director del colegio. Pueden ejercer como colaboradores profesores y padres, si bien se da preferencia a los docentes. Como este curso no hay solicitudes suficientes para cubrir las nueve plazas que se necesitan para atender a los alumnos, el colegio solicitará a la Consellería un permiso especial para que una madre que ya estuvo el curso pasado en el comedor pueda repetir experiencia. Y es que, por norma general, todos los cursos se debe renovar el personal para evitar el establecimiento de una vinculación laboral.

En cuanto a la capacidad del comedor, A Lomba descarta reclamar a Educación más vacantes porque "no hay espacio material", asegura el director. De las 200 plazas, 171 están ocupadas por niños que ya utilizaron el curso pasado el servicio, mientras que 29 se adjudicaron a escolares de nuevo ingreso -en el comedor-. Así, se quedaron fuera más alumnos nuevos de los que lograron plaza: 49 frente a 29.

En cuanto al precio de los menús, un 75% de los comensales no paga nada. El 25% restante abona una cantidad de entre 1 y 4,5 euros, en función de la renta familiar.

Sin transporte

En lo que se refiere a los comedores públicos de la periferia vilagarciana, los tres disponen de transporte escolar de vuelta a casa. Sin embargo los niños de esos colegios que no van al comedor no disponen de autobús al terminar las clases, lo que incrementa la demanda del servicio de comidas (en Rubiáns 116 alumnos de los 140 matriculados, en Vilaxoán 180 de 230 y en Carril 202 de 311). "Tenemos alumnos que irían a comer a casa si hubiese transporte a la hora de salida", sostiene la directora del CEIP Rubiáns, quien recuerda que este colegio lleva varios años recibiendo a escolares del casco urbano de Vilagarcía atraídos por el comedor y también por el funcionamiento del centro.

Los cuatro comedores empezarán a funcionar el lunes, el primer día de clase. A finales de curso se sumará el nuevo de O Piñeiriño, que será gestionado por la ANPA y ofrecerá un máximo de ochenta plazas.

La Consellería de Educación invierte a lo largo de este año un total de 927.500 euros en obras de mejora de 19 centros de las comarcas de O Salnés y Ullán. Vilagarcía -el municipio más poblado- acapara casi 334.000 euros, que se reparten entre la reparación de la cubierta del Centro de Educación Especial (5.000 euros), el convenio para crear el comedor de O Piñeiriño (37.500), la mejora de la cocina del comedor de Carril (19.000), la sustitución de las ventanas en Vilaxoán (79.500), la mejora del pabellón del IES Castro Alobre (150.000), mejoras varias en el IES Miguel Ángel González Estévez (26.700) y en el CEIP Rubiáns (15.500).

En Cambados el instituto Ramón Cabanillas recibe 7.600 euros para pequeñas actuaciones. En O Grove la Consellería gasta 223 euros en As Bizocas y 13.200 en el Monte da Vila.

En el municipio de Vilanova, la actuación más importante se ejecuta en el colegio Xulio Camba, con la reparación de luminarias y falsos techos por importe de 30.000 euros. El Viñagrande-Deiro recibe 2.700 para pequeñas reparaciones, el Sestelo de Baión 1.500 y el IES Faro das Lúas, 1.700.

La obra de mayor envergadura de toda la comarca se corresponde con la rehabilitación integral (energética y funcional) del CPI Mosteiro, en la que Educación invierte 440.000 euros.

En Meaño, el CEIP Corión-Dena recibe 9.100 euros para ventanas y el instituto de la localidad 5.500 para mejorar la accesibilidad (aseo).

Por último, en el CPI Julia Becerra Malvar de Ribadumia se mejora la calefacción (32.500 euros) y en el CEIP Xesús Ferro Couselo de Valga se cambian las ventanas (50.000). A mayores hay que añadir la ampliación del IES Asorey de Cambados (925.000 euros).