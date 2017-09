El evento gastronómico más importante de España lanza su programa oficial en cinco idiomas

La LV Festa do Marisco de O Grove ya tiene programa oficial, y se lanza en cinco idiomas. Así lo confirmó ayer la concejala de Cultura y Turismo, Emma Torres, quien además de hacer pública la relación de actividades socioculturales y deportivas previstas incidió en la variedad y abundancia de actuaciones musicales, así como en las importantes jornadas técnicas sobre productos del mar que van a celebrarse y la colaboración de los diferentes clubes y asociaciones de la localidad.

La edil socialista hace hincapié en que "además de los 'Concertos do Marisco' este año destaca 'Música de Galicia na Festa do Marisco', un programa que pretende acercar a los vecinos y visitantes el folclore gallego desde un punto de vista amplio".

De este modo se ofrecerá "desde la música más tradicional, con la Banda de Instrumentos Populares de Suso Vaamonde, hasta la que cuenta con más historia, de la mano del Orfeón Marítimo do Berbés, pasando por nuevas perspectivas, como la que plantea el gaiteiro Xulio Lorenzo".

La propia Torres resalta igualmente las exhibiciones de gimnasia rítmica del club Biqueira y las folclóricas, a cargo de Cantodorxo y Paradanda, sin olvidar la carrera popular, la regata de dornas o el encuentro de Vespas y Lambrettas.

Pero para que el lector sepa qué puede encontrarse en esta Festa do Marisco, quizás lo mejor sea desglosar a continuación el programa oficial presentado ayer por el gobierno grovense y que también se dará a conocer el próximo día 15 en Barcelona:

| Viernes, 22-S. Inauguración del Simposium de Escultura al Aire Libre en la Sala das Cunchas. A las 19.00 horas.

| Viernes, 29-S. Sesión de cuentacuentos con Raquel Queizás y el título "Mariña, contos nacidos do mar". En la carpa institucional a instalar en O Corgo. A las 19.00 horas.

| Sábado, 30-S. II Campeonato de llave por parejas, en la carpa de conciertos que se instalará en O Corgo y organizado por el consorcio de empresas "Lo que tú digas, cariño". Desde las 16.00 horas.

| Domingo, 1-O. III Marcha ciclista, con salida y regreso en la plaza de O Corgo. A las 9.00 horas.

| Jueves, 5-O. Primera jornada de degustación de productos, con acto inaugural de la fiesta, a las 19.30 horas, y primer pase de "Conciertos del Marisco", con los grupos 5 en Zocas y De Vacas. Desde las 22.00 horas en la carpa de conciertos.

| Viernes, 6-O. Inauguración de la feria de oportunidades Grovestock y de la exposición "Mar de encajes", que incluye una conferencia del profesor Mario Gallego Rey.

Comienzo de la muestra de pinchos y "Música de Galicia en la Fiesta", con una pandereitada a cargo de Paradanda-Mecos, Cantodorxo, Asxupen y Adro Vello. A continuación, concierto de Rels-B y El Langui.

| Sábado, 7-O. Se celebra la muestra "Cocina en vivo", hay sesión vermú y se disputa la regata de dornas a vela.

Tampoco van a faltar las actividades infantiles ni el ciclo de los productos del mar que organiza la cofradía de pescadores San Martiño, esta vez dedicado a los bivalvos.

El programa "Música de Galicia en la Fiesta del Marisco" ofrece la actuación del Orfeón Mariñeiro do Berbés antes de los conciertos de Fuckaine, Luna y Los Enemigos.

| Domingo, 8-O. Comienza la jornada con la XVIII Carrera Popular Festa do Marisco, desde las 10.30 horas, para dar paso al IV Encuentro de Vespas y Lambrettas. Habrá una nueva edición de "Cocina en vivo" y "Música de Galicia" ofrecerá el concierto de la Banda de Instrumentos Populares de Suso Vaamonde.

En esta jornada continuará la muestra de pinchos, al igual que actuará la escuela de baile Cantodorxo y "Música de Galicia" regresará por la tarde con la Coral Polifónica da Confraría de Pescadores San Martiño.

Esta será la noche en la que, como había anticipado FARO, actuará la orquesta Panorama, al igual que se verá a la charanga "Os Jalácticos" durante todo el día.

| Lunes, 9-O. Será el día en el que se dé a conocer el nombre del restaurante ganador del Premio Nacional Lola Torres de Gastronomía. Pero también el de la presentación del cartel anunciador de la Festa do Marisco de 2018.

La Denominación de Origen Rías Baixas se sumará al evento con una cata de blancos promovida por la Ruta do Viño.

Los "Conciertos del Marisco" de esta jornada están reservados a la Banda do Sequío.

| Martes, 10-O. Inauguración del Foro de los Recursos Marinos y la Acuicultura de las Rías Gallegas, nueva cata de Rías Baixas, ciclo "Cultivando el Mar" y actuación de Fla-Meco.

| Miércoles, 11-O. Foro de los Recursos Marinos, jornadas gastronómicas "La Cocina del Mar", "I Muestra de Emprendedores Mecos de la Festa do Marisco" e inauguración de la estatua "Floreano de Gogue" en la Praza de Arriba, donde se presentará la "Muiñeira de Floreano". Para completar la jornada actuarán Xulio Lorenzo y Mikel Eretxun.

| Jueves, 12-O. Se celebra una "Mañana Cultural" con la agrupación Paradanda-Mecos, además de actividades infantiles -van a ofrecerse todos los días- y sesiones musicales en la carpa-cafetería. A las 20.00 horas comenzará el concierto de @deVino y a las 22.00 horas el del dúo The Funkles.

| Viernes, 13-O. "Ciclo de Productos del Mar", centrado en las algas y las anémonas. También habrá "Noite Meiga" con queimada popular y conciertos con La Habitación Roja y Delafé.

| Sábado, 14-O. Regata de dornas a remo, exhibición de gimnasia rítmica, concurso de platos de mejillón Amegrove, exhibición canina, gala de las "Centollas de Oro 2017" y entrega de los premios del simposio de escultura. Los conciertos corresponden ese día a Morcheeba y "The pains of being pure of heart".

| Domingo, 15-O. "Cocina en Vivo" con rodaballo de Insuiña y actuación de charangas.

| Domingo, 22-O. Encuentro popular de "palilleiras" de Mulleres Rurais Adro Vello, en el pabellón polideportivo de Monte da Vila.