El centro de la ciudad se convierte en un plató de cine

"Vivir sin permiso" se rueda en las Rías Baixas y Vilagarcía ha sido uno de los municipios elegidos para narrar la historia del narcotraficante Nemo Bandeira, personaje que encarna José Coronado. El madrileño no estuvo ayer en la capital arousana, pero sí el otro protagonista de la serie, Álex González, causando auténtico furor en el centro de Vilagarcía, donde decenas de personas presenciaron el rodaje y se agolparon sobre el actor para sacarse fotos con él una vez finalizada la grabación, en la plaza Doctor Carús. Por un día, la ciudad se convirtió en un plató de cine al aire libre.

Esa sonrisa perfecta que luce en la tele no se le desdibuja del rostro ni cuando lo rodean decenas de fans deseosas de sacarse una foto con él en el propio rodaje. "¡Corten!". La palabra mágica. Y una muchedumbre lo rodeó en la céntrica plaza de O Castro de Vilagarcía, uno de los escenarios de la capital arousana en los que ayer se grabó la serie de Telecinco "Vivir sin permiso". Álex González desata pasiones allá donde va, y en Vilagarcía no iba a ser diferente. Y es que en las pequeñas ciudades y municipios no estamos acostumbrados a que nuestras calles se conviertan en platós de cine al aire libre.

Los aparcamientos de las calles reservadas para el rodaje tuvieron que quedar libres de vehículos a las siete de la mañana, si bien la grabación de la serie se hizo esperar hasta el filo de las tres de la tarde y duró casi dos horas en las inmediaciones de la plaza de O Castro.

Ataviado con traje y corbata, Álex González protagonizó varias tomas en tres ubicaciones diferentes: primero en la explanada frente al Hostal Maty, después en el conocido como callejón de Palomito y por último en la propia plaza Doctor Carús. En unas iba a bordo de un imponente BMW blanco y en otras amenazaba y empujaba a un actor secundario que algo -nada bueno- le había hecho a la hija de Bandeira, personaje al que encarna José Coronado.

En "Vivir sin permiso" Álex González da vida a Mario Mendoza, un implacable abogado ahijado de Nemo Bandeira, patriarca de una poderosa familia gallega que se enriqueció gracias al narcotráfico. Tras blanquear su trayectoria, se erige como uno de los empresarios más influyentes de Galicia pero le diagnostican Alzhéimer. Su ahijado luchará por hacerse con el control de su imperio.

Esta serie de Telecinco que al igual que "El Príncipe" vuelve a estar protagonizada por Coronado y González, moviliza a un equipo de unas 200 personas entre las dos unidades que están trabajando en tierras arousanas.

"Vivir sin permiso" se graba íntegramente en escenarios reales. A Illa fue uno de los lugares elegidos por la serie para narrar la historia de Nemo Bandeira.

La de ayer no fue la primera grabación en Vilagarcía, pues hace unas semanas Álex González estuvo en el IES Castro Alobre, donde fue igual de amable con las fans que en O Castro.

Al terminar el trabajo en esta plaza, el equipo se trasladó a la discoteca Loft, en A Mariña. Por la noche estaba previsto rodar en la zona portuaria de O Ramal.