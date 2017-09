Booking.com confirma las dificultades para encontrar sitio

Para que el lector se haga una idea de lo difícil que es ya a estas alturas encontrar alojamiento en O Grove durante la Festa do Marisco puede decirse que el buscador de hoteles Booking.com lanzaba ayer una advertencia a los visitantes de su página cuando pretendían reservar hotel entre el 12 y el 15 de octubre. El aviso decía así: "¡O Grove está muy solicitada! Hay un 77% no disponible en nuestra página para tus fechas. Consejo: puede que los precios sean más altos de los normal en las fechas que has seleccionado. ¿Por qué no pruebas entre el 10 y el 13 de octubre?".

Y a esto se añadía que los hoteles que cuestan desde 65 euros por noche estaban ya reservado el 80% entre el 12 y el 15 de octubre y también entre el 14 y el 17.