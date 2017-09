Tamara Balsa: "Miss World es un tren; no sé en qué estación voy a bajar"

La joven estudiante y modelo vilagarciana Tamara Balsa Caíño, que actualmente ostenta el título de Miss World Pontevedra, fue recibida ayer por el alcalde, Alberto Varela, quien le deseó éxitos en su camino de cara al certamen Miss World Spain, cuya final se celebrará el sábado 16 en la localidad catalana de Platja d´Aro. Tamara Balsa tiene claro que este tipo de certámenes son una experiencia más y que su verdadero rumbo está en su profesión docente. "Yo siempre digo que es un tren; que no sé en qué parada me voy a bajar, pero será positivo siempre", apunta.

Antes de iniciar su viaje rumbo a la localidad gerundense de Platja d´Aro para competir junto con representantes de todas las provincias españolas por el título "Miss World Spain", la joven vilagarciana Tamara Balsa Caíño, actualmente Miss World Pontevedra, pasó por el Concello de Vilagarcía donde fue recibida por el máximo representante municipal en el despacho de la Alcaldía.

Tamara Balsa explicó que mañana emprende el viaje con su equipo ya que el domingo comienza las pruebas previas a la fase final del certamen.

"Tendremos una semana ajetreada porque se realizan varias pruebas. Una de ellas es que tenemos que presentarnos todas con el traje regional de la provincia. Otra es un desfile de modelos con traje de noche", puso de manifiesto Miss Pontevedra.

Pero una de las pruebas que más ilusión le hizo es la presentación de un proyecto social. "Llevamos trabajándolo desde febrero, durante siete meses con mucho esfuerzo, dedicación e ilusión. Yo hice el proyecto social con la asociación Bata de Vilagarcía, que trabaja con personas con autismo y Asperger. Trabajé en un voluntariado con esta asociación hace dos o tres años, justo antes de empezar la carrera. Entré en el programa de voluntariado para saber lo que me iba a encontrar y si me interesaba el mundo educativo relacionado con las deficiencias y trastornos del desarrollo. Estuve como voluntaria un verano y a partir de ahí siempre mantuve el contacto con Bata con la que me siento muy vinculada, por lo que decidí hacer el proyecto con ellos. Estoy superfeliz porque además muchos de los niños con los que realicé el proyecto los conocía. Tuve muchísimas facilidades y me encantó trabajar con ellos. Era mi ilusión poder hacer el proyecto con ellos", declaró la joven.

El duro camino hacia el título de Miss World Spain pone a sus aspirantes a prueba en otros aspectos; uno de ellos es la demostración de talento. "Cada una de nosotras tendrá que llevar un vídeo de tres minutos sobre algún aspecto de nuestra vida en el que destaquemos. Yo, como me dedico a la enseñanza, y es mi pasión desde que tengo uso de razón, hice un libro sensorial para niños en edad infantil, bordado, con tela de fieltro, cosido a mano, y también con mucho trabajo. Estoy muy satisfecha con el resultado", explicó la joven.

La relación de las misses con las redes sociales, las entrevistas con el jurado para valorar la oratoria y conocimiento de idiomas, son ya clásicos en estos certámenes, aunque no faltará el uso del bañador por parte de las aspirantes, pero para realizar varias pruebas físicas que impone la organización del evento.

"Por último tenemos una prueba física. Es un conjunto de tres actividades en forma de triatlón que consiste en una de resistencia corriendo 6 kilómetros, otra de natación en el mar 300 metros y 2.600 metros en kayak", destacó.

Tamara Balsa entrena desde hace meses intensificando la actividad física durante las vacaciones estivales. "Fue un verano muy movidito pero muy divertido. Estuvimos por A Illa de Arousa, entrenando en Area da Secada. Con ayuda de mi familia fue muy fácil. Pasamos un verano trabajando, pero al final, cuando haces lo que amas y lo que te gusta, no cuesta".

La joven vilagarciana que concursa por el título de Miss World Spain, a sus 19 años, tiene muy claro su paso por el certamen es una gran experiencia que va a disfrutar, pero que su camino profesional está en el ámbito de la educación. "Yo siempre digo que es un tren, que no sé en qué parada me voy a bajar, pero será positivo siempre. Ya el proceso y todo el camino valió la pena. Lo que venga bienvenido será", afirmó.

El alcalde Alberto Varela le deseó muchísima suerte y puso en valor la capacidad de Tamara Balsa, que a sus 19 años lucha por conseguir sus sueños. "Como alcalde, le deseo muchísima suerte; y es un orgullo que Vilagarcía esté representada por ella", manifestó.