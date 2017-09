Rianxo arranca hoy con el "chupitaso" ocho días de fiesta dedicados a la Guadalupe

El ayuntamiento arousano de Rianxo arranca hoy las fiestas en honor a la Virgen de Guadalupe. Lo hace con el "Chupitaso" y "The Karavan". Arrancan así ocho jornadas intensas plagadas de actividades deportivas y socioculturales caracterizadas por la abundancia de actuaciones musicales, con siete verbenas participadas por quince orquestas y presencia de decenas de grupos musicales -sobre todo de rock- y bandas.

Aunque quizás lo que más caracteriza esta celebración es la noche mágica en la que se apagan las luces, se encienden las bengalas repartidas entre el público y decenas de miles de personas entonan al unísono la popular canción de "a Rianxeira".

Esto sucederá en la noche del viernes que viene, ya madrugada del sábado 16. Las orquestas Triunfo, Armonía y Miramar serán las encargadas de animar esa velada hasta que llegue el momento del "ondiñas veñen e van"

Una jornada, la última, que se dedicará también a los niños, con todos tipo de actividades para ellos, y a los jóvenes, con la puesta en marcha de "Rianxo on Fire" y la actuación de "Arte of Adrenaline", "Os Esquíos" , "Golden DX" y "Asfire".

Hasta entonces habrá mucho que ver y disfrutar. Mañana, sin ir más lejos, actúan las bandas de música de Santa Cruz de Ribadulla y de la Escola de Rianxo, se lee el pregón, hay cicloturismo, se organiza una sesión de baile tradicional y la verbena corresponde a Ceniza y Paraíso.

Pero eso no es todo, ya que se desarrolla también "Rock in Rian", una actividad gratuita en el Parque de Galicia que comienza a las 14.00 horas e incluye comida popular, pasacalles y música a cargo de "Rebeliom do Inframundo", "Festicultores", "Skandalo GZ", "Dakidarría", "Odé Zulé" y "Vendetta".

Ya el domingo se desarrolla otra de las actividades más concurridas, la tradicional procesión marítima. Es una jornada en la que también se ofrece una sesión de fuegos artificiales, tanto aéreos como acuáticos, además de un espectáculo de baile tradicional con "Vai de Roda" y actuaciones de la Banda de Música de Arca y de las bandas de gaitas de Forcarei y Taragoña. para cerrar con una verbena a cargo de Fania Blanco Show y La Oca Band.

Orquesta de O Grove

El lunes, "Día das Juadalupeñas", la verbena corresponde a Abanico y Jerusalén, mientras que el martes se encargarán París de Noia y la formación grovense La Ola ADN

El miércoles lo harán Pontevedra y Gran Parada, correspondiendo a Palladium y Marbella la noche del jueves.

Entre las múltiples actividades a destacar puede citarse el "XIV Feirón Mariñeiro-A Feira de 1917", que se desarrolla el día 14 con artesanía, talleres y presencia de Cé Orquestra Pantasma.

Los juegos tradicionales, el "Día dos Nosos Maiores", la jornada dedicada al Ayuntamiento de Padrón, una cita con la cultura urbana y una muestra de bandas de música populares son otros acontecimientos que no deben perderse los seguidores de las fiestas de Guadalupe.