PP, EU y Somos ven "antidemocrática" su exclusión para perfilar las ayudas del IBI

La reunión que el gobierno de Vilagarcía tiene previsto celebrar con el BNG y el edil no adscrito para concretar las bases de las ayudas del IBI -por ser los únicos que aprobaron el Presupuesto- ha caído como un jarro de agua fría en los demás grupos de la oposición, tanto de derechas como de izquierdas. Si bien Esquerda Unida y Somos Maioría admiten no haberse sorprendido por su exclusión de esa convocatoria -el PP, sin embargo, "no sale de su asombro"-, las tres fuerzas políticas coinciden en arremeter contra el equipo de Varela por haber protagonizado "una nueva actitud antidemocrática" al "negar la participación de los representantes de los vecinos" que cuentan con 10 de los 21 concejales de la corporación (7 el PP, 2 EU y 1 Somos).

El PP atribuye al alcalde "opacidad" y "sectarismo" por "relacionarse únicamente con quien le firma un cheque en blanco". Considera que "el diálogo cero del tripartito perjudica a los vilagarcianos". Considera Tomás Fole que "al socio útil" del gobierno, en alusión al BNG, ahora "se suma el primer concejal acusado de transfuguismo de la historia de Vilagarcía". "Todas las decisiones y acuerdos en los que esté implicado Miguel Alves y el alcalde quedan en entredicho y sujetas a razonables dudas sobre su seguridad jurídico", cuestiona el grupo conservador, que recuerda que "nadie de toda la corporación se negó a aprobar la bolsa de los 90.000 euros" para las ayudas del IBI. "A lo que nos negamos los grupos de la oposición real fue a apoyar un cheque en blanco, los Presupuestos", aclaran.

Embargos y ONG

En relación al fondo de las subvenciones de la contribución, el PP considera "perverso" que se obligue a los beneficiarios a pagar el impuesto y cobrar la ayuda "meses después". "Habrá muchos casos en los que no puedan hacer frente al pago y por tanto no podrán acceder a estos fondos, por lo que acabarán abonando los recibos con recargo", advierten. Pero el grupo de Fole va más allá. Vaticina que "habrá gente que se verá obligada a acudir a entidades sociales" para pagar el IBI, ya que "las ayudas de emergencia social no contemplan el pago de impuestos", recuerdan. Incluso señala la posibilidad de que "se acaben embargando cuentas de los posibles beneficiarios, con lo que se agravaría, injustamente, la situación económica de los vecinos".

Por su parte, el portavoz de Esquerda Unida, Jesús López, considera que "no es de recibo que por opinar diferente en el contenido de los Presupuestos el gobierno practique la exclusión, sobre todo teniendo en cuenta que el peso de las ayudas del IBI en el total del Presupuesto es ínfimo". "Se consolida aquello de conmigo o contra mí", espeta el concejal de EU, quien cree que el PSOE "no quiere cerca" a su grupo porque "le exigiría una política social de verdad y no solo apariencia" , ya que "la solución al problema de las familias que no pueden pagar el IBI no existe".

Se refiere López a la obligatoriedad de abonar primero el importe total del recibo para luego solicitar la bonificación. "Evidentemente el que no puede pagar porque no tiene no podrá pedir la ayuda y seguirá debiendo el impuesto", dice, negando la utilidad de las subvenciones que convocará el Concello.

Al igual que el PP, EU define al BNG y al concejal no adscrito como "los socios de gobierno de facto" de los socialistas. "Visto que tiran de comodín, mucho me temo que será para entre todos ellos vender una moto que no lleva motor", concluye con ironía.

Castigo

El tercer grupo municipal que ha puesto el grito en el cielo por el encuentro que el ejecutivo municipal mantendrá con Xabier Ríos y Miguel Alves para abordar las ayudas del IBI es Somos Maioría. Su portavoz, Gaspar González Somoza, acusa al grupo de gobierno de perpetrar "un nuevo golpe al espíritu democrático y a la transparencia que tanto siguen presumiendo desde el PSOE local". "Es lamentable que castigue dejando fuera de esa convocatoria a las formaciones políticas que no votaron a favor de la propuesta de Presupuestos 2017 que el gobierno de Alberto Varela aprobó por la puerta de atrás, negociando en un primer momento únicamente con el BNG y buscando del mismo modo el apoyo del que en aquel momento aún era oficialmente miembro del grupo municipal de Esquerda Unida".

Considera Gaspar Somoza que el ejecutivo socialista "no juega limpio y vuelve a negociar temas de interés común únicamente con una parte de la oposición, de la que acostumbra obtener un apoyo incondicional".

Añade el edil de Somos que "actuaciones como esta no cogen a nadie por sorpresa y que a estas alturas del mandato ya no hay disfraces, pues ya quedó claro que la actitud del grupo socialista dista mucho de ser una fuerza política de talante democrático, negociador y transparente, características de las que tanto presumen en la formación del puño y la rosa".