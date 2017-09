El club de jubilados sigue en el edificio de A Mariña

A día de hoy, los únicos ocupantes de la sede de la Casa del Mar son los miembros del club de jubilados. Por ahora ninguna administración les ha dado una solución para reubicarse en otro sitio durante las obras de reforma del edificio de la avenida de A Mariña.

La Consellería de Política Social, con competencias en materia de tercera edad, asegura no disponer de ningún otro local en Vilagarcía para que pueda ser utilizado por este colectivo, cuya autorización de uso en precario del inmueble fue revocada hace dos años, en julio de 2015.

Los jubilados esperan que la Tesorería General de la Seguridad Social, propietaria del edificio, les dé un emplazamiento alternativo. No obstante ellos no están retrasando la remodelación del inmueble, pues las obras todavía no han salido a licitación.