La gastronomía cambadesa se promociona en la fiesta de la Ciudad Europea del Vino

La gastronomía cambadesa será uno de los grandes protagonistas en la Fiesta de la Ciudad Europea del Vino, que se celebra el próximo sábado, ya que el evento va a contar con la presencia de reconocidos cocineros del municipio, como son los de establecimientos como Pepa a Loba, Pandemonium y Lume Lento. Estos tres establecimientos, serán los encargados de ofertar los menús que se puedan degustar durante el evento musical que se celebrará en el pazo de Torrado.

Además del complemento gastronómico, la organización también ha diseñado un mercadillo en el que se podrá disfrutar de los últimos diseños de las marcas más punteras de Galicia, a lo que se sumará la posibilidad de conseguir ejemplares de coleccionista. Todas estas alternativas a la música estará en el recinto del festival desde el momento en que se abran las puertas de Torrado, a partir de las 12.00 horas.

La fiesta pretende ser una despedida de lujo con un cartel musical a la altura de las circunstancias. Entre los grandes atractivos la banda argentina Cápsula, que realizará un homenaje a Bowie, el dj catalán Brian Cross o los vascos Niña Coyote y Chico Tornado, que llegan a Cambados después de haber tocado en el Primavera Sound y el Azkena Rock Festival y en países como México o Estados Unidos.

La música llegará al recinto del Parque Torrado a las 12.30 de la mañana para quedarse hasta altas horas de la madrugada. Por el escenario pasarán también la formación vasca Belako, favoritos de la crítica española especializada, y los gallegos Familia Caamagno, Presumido, Disco Las Palmeras, Emilio José e Os Indígenas, Oh Ayatollah y Kings of the beach. Todas ellas bandas con proyección internacional y que están avaladas con numerosos premios, y que poseen un enorme tirón en el panorama musical gallego y español en estos momentos. La intención es llenar el parque de Torrado con actividades totalmente gratuitas para niños y mayores en una jornada de celebración.